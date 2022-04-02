Театр Якобсона покажет свою золотую коллекцию на сцене Александринского театра. Партию Базиля в «Дон Кихоте» исполнит Иван Васильев

С 4 по 13 апреля на исторической сцене Александринского театра будет гостить проект «Апрельский сезон: Золотая коллекция театра Якобсона». В программе классика — «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон Кихот», «Щелкунчик». Зрителей ждет приятный сюрприз: партию Базиля в балете «Дон Кихот» исполнит приглашенная звезда — заслуженный артист России Иван Васильев, блиставший на самых известных сценах мира от Большого и Мариинского театров до Ла Скала и Американского театра балета.
4, 5, 10 и 11 апреля покажут самый известный в мире балет Петра Ильича Чайковского в хореографии Мариуса Петипа «Лебединое озеро». Сценография и костюмы спектакля, возобновленного в 2015 году, выполнены именитым театральным художником Вячеславом Окуневым. В спектакле заняты ведущие солисты труппы.
6 апреля зрители увидят недавнюю премьеру Театра балета имени Леонида Якобсона «Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона». Уникальный спектакль состоит из бережно восстановленных хореографических шедевров Якобсона, который слыл главным новатором советского балета. Зритель увидит одноактный балет «Свадебный кортеж» по мотивам произведений Марка Шагала, а также миниатюры из цикла «Роден». В цикле «Классицизм-Романтизм» в числе других номеров — виртуозное «Па де де» на музыку Моцарта. С молодыми артистами репетировали педагоги, работавшие под руководством Якобсона.
7 апреля состоится показ легендарного спектакля «Щелкунчик» в постановке Василия Вайнонена. Впечатление от сказки усилят красочное оформление и виртуозное мастерство исполнителей.
8 и 9 апреля покажут балет «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса в оригинальной версии датского хореографа Йохана Кобборга. Постановка отличается роскошным оформлением театрального художника Жерома Каплана. В спектакле заняты ведущие солисты труппы. 9 апреля партию Базиля исполняет заслуженный артист России Иван Васильев.
12 и 13 апреля завершит программу знаменитый шедевр балетного романтизма — спектакль «Жизель» на музыку Адольфа Адана. Автором обновления культовой постановки выступила легендарная звезда Кировского балета Ирина Колпакова. Сценография и костюмы народного художника России Вячеслава Окунева.
Помимо основной программы, пройдет эксклюзивная онлайн-программа, которая позволит заинтересованному зрителю стать частью балетных будней. События состоятся в официальной социальной сети проекта «ВКонтакте» и на сайте телеканала «Санкт-Петербург».
Так, не выходя из дома, можно будет попробовать себя в практике балетных па: 11 апреля будет размещена запись мастер-класса с участием Ивана Васильева, где он поделится секретами и искусством хореографического танца, нюансами отточенных движений и техники. А 13 апреля пройдет прямая трансляция спектакля «Жизель». Подробности программы смотрите на сайте. Также в сети «ВКонтакте» размещена лекция балетного критика Ольги Федорченко, где она рассказывает, как создавались любимые публикой спектакли, какие сложности и преграды вставали на пути их сценической истории.
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