Театр Якобсона покажет свою золотую коллекцию на сцене Александринского театра. Партию Базиля в «Дон Кихоте» исполнит Иван Васильев

С 4 по 13 апреля на исторической сцене Александринского театра будет гостить проект «Апрельский сезон: Золотая коллекция театра Якобсона». В программе классика — «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон Кихот», «Щелкунчик». Зрителей ждет приятный сюрприз: партию Базиля в балете «Дон Кихот» исполнит приглашенная звезда — заслуженный артист России Иван Васильев, блиставший на самых известных сценах мира от Большого и Мариинского театров до Ла Скала и Американского театра балета.

4, 5, 10 и 11 апреля покажут самый известный в мире балет Петра Ильича Чайковского в хореографии Мариуса Петипа «Лебединое озеро» . Сценография и костюмы спектакля, возобновленного в 2015 году, выполнены именитым театральным художником Вячеславом Окуневым. В спектакле заняты ведущие солисты труппы.

6 апреля зрители увидят недавнюю премьеру Театра балета имени Леонида Якобсона «Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона». Уникальный спектакль состоит из бережно восстановленных хореографических шедевров Якобсона, который слыл главным новатором советского балета. Зритель увидит одноактный балет «Свадебный кортеж» по мотивам произведений Марка Шагала, а также миниатюры из цикла «Роден». В цикле «Классицизм-Романтизм» в числе других номеров — виртуозное «Па де де» на музыку Моцарта. С молодыми артистами репетировали педагоги, работавшие под руководством Якобсона.



7 апреля состоится показ легендарного спектакля «Щелкунчик» в постановке Василия Вайнонена. Впечатление от сказки усилят красочное оформление и виртуозное мастерство исполнителей.

