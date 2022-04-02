    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -2

    3 м/с, с-в

    760мм

    70%

    Подробнее
    usd83.43eur92.15
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Театр Якобсона покажет свою золотую коллекцию на сцене Александринского театра. Партию Базиля в «Дон Кихоте» исполнит Иван Васильев

    0
    Печать

    С 4 по 13 апреля на исторической сцене Александринского театра будет гостить проект «Апрельский сезон: Золотая коллекция театра Якобсона». В программе классика — «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон Кихот», «Щелкунчик». Зрителей ждет приятный сюрприз: партию Базиля в балете «Дон Кихот» исполнит приглашенная звезда — заслуженный артист России Иван Васильев, блиставший на самых известных сценах мира от Большого и Мариинского театров до Ла Скала и Американского театра балета.

    Фото: М.Logvinov, фото предоставлено пресс-службой театра
    ПоделитьсяПоделиться

    4, 5, 10 и 11 апреля покажут самый известный в мире балет Петра Ильича Чайковского в хореографии Мариуса Петипа «Лебединое озеро». Сценография и костюмы спектакля, возобновленного в 2015 году, выполнены именитым театральным художником Вячеславом Окуневым. В спектакле заняты ведущие солисты труппы.

    Фото: Стас Левшин, фото предоставлено пресс-службой театра
    ПоделитьсяПоделиться

    6 апреля зрители увидят недавнюю премьеру Театра балета имени Леонида Якобсона «Вне времени. Шедевры Леонида Якобсона». Уникальный спектакль состоит из бережно восстановленных хореографических шедевров Якобсона, который слыл главным новатором советского балета. Зритель увидит одноактный балет «Свадебный кортеж» по мотивам произведений Марка Шагала, а также миниатюры из цикла «Роден». В цикле «Классицизм-Романтизм» в числе других номеров — виртуозное «Па де де» на музыку Моцарта. С молодыми артистами репетировали педагоги, работавшие под руководством Якобсона.

    7 апреля состоится показ легендарного спектакля «Щелкунчик» в постановке Василия Вайнонена. Впечатление от сказки усилят красочное оформление и виртуозное мастерство исполнителей.

    Фото: Евгения Матвиенко, фото предоставлено пресс-службой театра
    ПоделитьсяПоделиться

    8 и 9 апреля покажут балет «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса в оригинальной версии датского хореографа Йохана Кобборга. Постановка отличается роскошным оформлением театрального художника Жерома Каплана. В спектакле заняты ведущие солисты труппы. 9 апреля партию Базиля исполняет заслуженный артист России Иван Васильев.

    Фото: Стас Левшин, фото предоставлено пресс-службой театра
    ПоделитьсяПоделиться

    12 и 13 апреля завершит программу знаменитый шедевр балетного романтизма — спектакль «Жизель» на музыку Адольфа Адана. Автором обновления культовой постановки выступила легендарная звезда Кировского балета Ирина Колпакова. Сценография и костюмы народного художника России Вячеслава Окунева.

    Фото: Стас Левшин, фото предоставлено пресс-службой театра
    ПоделитьсяПоделиться

    Помимо основной программы, пройдет эксклюзивная онлайн-программа, которая позволит заинтересованному зрителю стать частью балетных будней. События состоятся в официальной социальной сети проекта «ВКонтакте» и на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

    Так, не выходя из дома, можно будет попробовать себя в практике балетных па: 11 апреля будет размещена запись мастер-класса с участием Ивана Васильева, где он поделится секретами и искусством хореографического танца, нюансами отточенных движений и техники. А 13 апреля пройдет прямая трансляция спектакля «Жизель». Подробности программы смотрите на сайте. Также в сети «ВКонтакте» размещена лекция балетного критика Ольги Федорченко, где она рассказывает, как создавались любимые публикой спектакли, какие сложности и преграды вставали на пути их сценической истории.

    6+

    Фото: М.Logvinov, фото предоставлено пресс-службой театра
    Фото: Стас Левшин, фото предоставлено пресс-службой театра
    Фото: Евгения Матвиенко, фото предоставлено пресс-службой театра
    Фото: Стас Левшин, фото предоставлено пресс-службой театра
    Фото: Стас Левшин, фото предоставлено пресс-службой театра

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний