Петербуржцев научат ориентироваться в некрополях

«Я пришла на Никольское кладбище Александро-Невской лавры искать могилу своего прадеда. Могилу не нашла. Нашла документы в архиве», — рассказывает Нина Новикова. Документами так заинтересовалась, что изучает тему больше 20 лет. Расскажет об этом 8 апреля в Маяковке. Бесплатно. 0+

У Нины Новиковой, члена Генеалогического общества, наработанная методика описания захоронений. Например, о многом может рассказать то, кто именно оплатил похороны. Как говорит Новикова, она долго не обращала внимания на записи об оплате балдахинов — навесов, скрывавших тело, которое везли хоронить на дрогах. Пока не попалась запись «дроги с балдахином для тела камер-юнкера Пушкина».

Самый важный навигатор некрополя, говорит Нина Новикова, — его план. Как план города: «некрополь» — и есть «город мертвых». Там сказано где какие участки, указаны номера захоронений. Но не у каждого некрополя такой план корректен. Да и сами некрополисты иногда в терминологии расходятся.



Нина Новикова расскажет, на что ориентироваться тем, кто только недавно увлекся некрополистикой. Эта лекция — что-то вроде вводного занятия. В Маяковке 10–11 апреля будет идти межрегиональная конференция «Некрополистика VS забвение. Проблемы исторических некрополей Петербурга»: там будет и про метрические книги, и про сельские погосты, и реставрацию надгробий, и даже про дополнения в закон о похоронном деле.



Слушаем лекцию «Терминология и методика описания петербургских некрополей» 8 апреля в Медиахолле библиотеки Маяковского (наб. Фонтанки, 44). Подробности на сайте Маяковки в разделе «Мероприятия». Начало в 18:30.



Александра Шеромова

