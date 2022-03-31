Путин поручил запустить программу кешбэка за авиабилеты на внутренних рейсах

«В дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты, прошу правительство запустить масштабную программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах», — сказал глава государства 31 марта на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроению.



По словам Путина, в этом году прогнозируется рост объемов внутрироссийских перевозок по сравнению с 2021-м. Число перевезенных пассажиров должно составить не менее 100 млн человек.



Также президент дал поручение «в сжатые сроки» возместить расходы россиянам, чьи российские и зарубежные авиарейсы были отменены.

