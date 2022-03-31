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Путин поручил запустить программу кешбэка за авиабилеты на внутренних рейсах

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах с апреля по октябрь.

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«В дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты, прошу правительство запустить масштабную программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах», — сказал глава государства 31 марта на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроению.

По словам Путина, в этом году прогнозируется рост объемов внутрироссийских перевозок по сравнению с 2021-м. Число перевезенных пассажиров должно составить не менее 100 млн человек.

Также президент дал поручение «в сжатые сроки» возместить расходы россиянам, чьи российские и зарубежные авиарейсы были отменены.

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Комментарии (15)

Дядя Бо
Переходим на торговлю за рубли, но используем вражье слово "кешбэк"...
jump
недавно же была новость что двигатели остались без ремонта , а другие самолеты без запчастей в принципе еще и принадлежат недружественным странам . На чем лететь? куда лететь?
Latronaxe
И при этом новость о том, что у Победы останется 40 самолётов. Совсем дедушка остатки мозгов потерял, крыша уже уехала.
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