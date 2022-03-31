Новостройки в марте: активный спрос и расчеты наличными

Фото: автор Глеб Щелкунов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), в марте 2022-го объем продаж строящегося жилья в Петербурге и пригородах оказался в среднем на 25% больше, чем в феврале того же года. «Застройщики придерживались в марте различной стратегии продаж, — рассказывает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — В итоге в выигрыше оказались те девелоперы — в основном как раз крупнейшие компании, входящие в ТОП-10, — которые не стремились резко повысить цены, а наоборот, их заморозили или повышали планово, при этом имея достаточный объем интересного покупателям предложения».



Структура продаж, между тем, безусловно изменилась. Доля ипотеки в феврале снизилась с 81% до 64%, треть сделок в марте заключалась со 100%-ной оплатой. Тем не менее в марте продолжала действовать программа семейной ипотеки, которая поддержала именно покупателей с заемными средствами, а также различные субсидированные ставки от застройщиков. А с 1 апреля начнет действовать обновленная программа льготной ипотеки под 12% до 12 млн рублей, что также подстегнет продажи.

Сделки закрывались быстро

Подтверждают аналитические данные и застройщики. По словам Яны Кадомцевой, директора по продажам компании «Полис Групп», март компания закрывает в стандартных показателях. Основной ажиотаж был в конце февраля, сделки заключались очень быстро. В начале марта также был высокий спрос. В середине месяца отмечалась некая пауза: клиенты ожидали изменений условий по ипотеке и прояснения ситуаций с работой. Сейчас в компании снова ощущают прирост новых покупателей, которые заинтересованы в льготной ипотеке и готовы приобретать квартиры по новым условиям.



«Доля ипотечных сделок у нас обычно в районе 70% от общего объема продаж, — рассказывает Яна Кадомцева. — Из всей ипотеки около 85% — льготные программы. В этом месяце увеличилось количество клиентов со 100%-ной оплатой — это те, кто снимал деньги со счетов в банках и вкладывался в недвижимость».

В Setl Group отмечают рост показателей сделок в марте по сравнению с февралем на 50%. Наибольшим спросом пользовались ликвидные квартиры небольшого метража в популярных проектах-миллионниках.

«В марте мы выполнили план по продажам, который установили еще в начале года, — говорит Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». — Преимущественно все сделки совершены по ранее одобренной ипотеке. Средняя площадь продаваемой недвижимости — 47 кв. м. Значительно вырос интерес к квартирам небольшой площади с целью инвестирования и сохранения средств». По мнению Сергея Степанова, директора по продажам компании «Строительный трест», можно говорить о том, что план по продажам марта в компании выполнен, а по итогам первых трёх месяцев 2022 года сумма заключенных сделок составит не менее 4,1 млрд рублей. В марте в компании мы наблюдаем превалирование сделок с использованием ипотечных средств».



По словам Юлии Ружицкой, генерального директора АН «Главстрой» (входит в «Главстрой Санкт-Петербург»), в марте доля продаж с ипотекой в жилых комплексах компании составила порядка 75%, из них свыше 90% прошли по госпрограммам. «У нас был сформирован определённый объём сделок по льготной ипотеке по старым условиям, поэтому мы старались помочь своим клиентам реализовать одобренные ипотечные кредиты. Безусловно, часть покупателей приходила с наличными, стараясь купить квартиру с целью сохранения средств».

Цены растут

Безусловно, на фоне растущей инфляции, скачка курса валют и беспрецедентного роста цен на стройматериалы и работы средние цены на строящееся жилье в Петербурге и пригородах также увеличивались. По предварительным данным КЦ «Петербургская Недвижимость», в Северной столице рост средней стоимости «квадрата» может составить 5%, до 214,7 тыс. руб. В пригородах, где новостройки всегда дешевле в среднем на треть, средние цены росли еще быстрее. За март они выросли на 11%, и «квадрат» пригородного строящегося жилья подобрался к отметке в 150 тыс. руб. Таким образом, с начала 2022 года стоимость квадратного метра в новостройках Петербурга выросла уже на 12%, а в пригородной зоне — на 20%.



Застройщики подтверждают тенденцию. По словам Яна Фельдмана, плановое повышение стоимости квадратного метра в проектах компании состоялось в начале марта, и после этого цены были зафиксированы на месяц. Такое решение позволило покупателям заключить договоры без спешки и лишних эмоций.

Росли цены на меблировку жилья в связи с увеличением стоимости у производителей мебели. Также во многих компаниях-застройщиках произошла временная заморозка опции дозаказа отделки.

Больше возможностей

Участники строительного рынка, безусловно, с энтузиазмом отнеслись к обновлению программы льготной ипотеки: с 1 апреля 2022 года ставка хоть и вырастет до 12% годовых, но зато кредитный лимит увеличивается до 12 млн рублей. «Обновленная программа льготной ипотеки, — хорошая поддержка для строительного рынка, — отмечает Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС». — Благодаря увеличению максимальной суммы кредита по этой программе до 12 млн руб. воспользоваться ею смогут практически все покупатели квартир. Предыдущий лимит в 3 млн руб. делал эту программу недоступной для многих: она подходила либо покупателям самых бюджетных студий, либо обладателям большого первого взноса».



Кроме того, сохранение программы семейной ипотеки — ранее говорилось, что она будет работать до конца марта, — также положительно скажется на рынке строящегося жилья. «Главным ипотечным драйвером является семейная ипотека, — уверен Сергей Степанов. — Мы в значительной степени ориентируемся на клиентов, которые приобретают недвижимость по программе семейной ипотеки, и они являются нашей целевой аудиторией».

По предварительным данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», объем продаж в первом квартале непростого 2022-го окажется примерно на уровне успешного 2021-го. Так, в прошлом году в этот период в Петербурге и пригородах было продано порядка 20,3 тыс. квартир в новостройках.

«Мы подсчитали, что после того, как заработает субсидируемая ставка в 12%, в лимит, который предполагают новые условия — до 15 млн руб. (кредит 12 млн плюс первоначальный взнос 20%), — укладывается порядка 60–70 тысяч квартир в масс-маркете из тех, что сегодня находятся в предложении, — рассказывает Ольга Трошева. — В месяц продается порядка 6–7 тысяч квартир в Петербурге и пригородах. Соответственно, даже без учета роста стоимости жилья, этих запасов, если предложение не будет пополняться, хватит примерно на 10 месяцев. Поэтому уже в скором времени мы ожидаем, что застройщики начнут выводить на рынок новые проекты, чтобы восполнить дефицит жилья».



Маргарита Яременко, специально для «Фонтанки.ру»