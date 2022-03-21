Как путешествовать по «недружественной» Европе, если ты русский?

Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Свой весенний отпуск 2022 года я провела во Франции. Сразу оговорюсь, что поездка по замкам Луары планировалась еще 2 года назад. Но сначала планы нарушила пандемия и наглухо закрытые границы, потом путешествия ограничивало взаимное непризнание вакцин. В декабре я получила дозу Pfizer в Хорватии, которая дала мне допуск в большинство европейских стран и возможность посещать там музеи и рестораны. Последние геополитические события заставили изменить даты и скорректировать маршрут, но я решила все же закрыть свой гештальт, а заодно на своем опыте оценить градус антироссийских настроений в «недружественной Европе».



Как уехать, когда не летают самолеты

После начала спецоперации на Украине авиасообщение между Россией и странами ЕС было разорвано. Из-за превышения спроса над предложением цены на билеты через третьи страны (например, Турцию) улетели в космос, затем из-за блокировки российских карт Visa и Mastercard возникли сложности с покупкой билетов у иностранных авиакомпаний, а рейсы в Белград отменялись из-за сообщений о минированиях почти на неделю.

Но приоткрытой «форточкой» в Европу оказался поезд «Аллегро». Билет из Петербурга в Хельсинки мне обошелся в 8 тысяч рублей. Чтобы абсолютно легально уехать в Финляндию, достаточно действующей туристической шенгенской визы (у меня была еще допандемийная французская) и сертификата о прививке одобренной в ЕС вакциной. Также основанием могут быть «веские» причины для въезда — например, наличие недвижимости в Финляндии или ВНЖ в одной из стран ЕС. Если вы летите из Финляндии в третью страну, которая готова пустить вас с ПЦР, то на борт «Аллегро» вас тоже с большой долей вероятности посадят. Дальше — дело техники.



Погранконтроль в поезде проходит предельно корректно и вежливо — как будто в доковидную мирную эпоху. Российские пограничники задают вопросы о цели визита и количестве наличных с собой, а финские интересуются обратными билетами, хотя их наличие само по себе не обязательно.

Поезд был полный. Кто-то ехал навестить живущих в Финляндии детей, кто-то — учиться или работать в Европу, кто-то и вовсе откатать эстонскую визу. Русская речь разносилась и на всю электричку в аэропорту «Вантаа» — семьи с детьми добирались до турецких и иных курортов. Соотечественники оказались и на борту RyanAir в Париж — судя по разговорам, все же в основном туристы. В общем, если среди моих попутчиков и были желающие использовать «Аллегро» в качестве эвакуационной капсулы, то они запаслись весьма убедительными легендами.

Как платить, когда нельзя купить валюту и пользоваться картой

Главная проблема, которая поджидает российского туриста в Европе, — транзакции. Платежи Visa и Mastercard стали невозможны с 10 марта. Также с 9 марта ЦБ отменил свободный обмен валюты внутри России, а значит, запастись евро заранее не получится.



Единственная возможность — снять доллары (не более $10 тыс.) с валютного счета. И лучше бы этому счету уже быть в долларах: к примеру, по установленному Сбербанком курсу доллар оказался дороже евро. Я успела обменять евро до введения новых правил ЦБ, а после снять американскую валюту с долларового счета (поменяла в аэропорту «Вантаа» на евро). Билеты на самолет из Хельсинки в Париж и обратно я смогла купить до блокировки карт.

Для тех, кто не успел этого сделать, тоже есть варианты. Например, билеты иностранных авиакомпаний можно покупать у турагентов, которые подключены к зарубежным системам выписки. Наличными можно обзавестись в обменниках в Хельсинки. Правда, стоит быть готовыми к тому, что курс будет совсем негуманным. Зато на российской «черном рынке» рубль заметно укрепился.

А вот китайская система UnionPay не стала палочкой-выручалочкой. Я успела оформить виртуальную карту «Почта Банка», но ей не получится платить в магазинах и ресторанах (привязать к той же GoogleРay нельзя), да и пластиковую UnionPay во Франции почти нигде не принимают. Купить с ее помощью билеты через интернет, к примеру, на сайте французских железных дорог тоже не выйдет. Так что пришлось вспоминать полузабытые навыки — рассовывать валютную наличку по кошельку и карманам.



Cash only

Но даже если вы успели запастись валютной наличностью, будьте готовы к сюрпризам. Платить кешем в теории можно везде, но есть нюансы. Например, некоторые сетевые отели (в моем случае Ibis) просят гарантировать бронирование работающей банковской картой, даже если вы уже готовы рассчитаться наличными.

Отель в Туре прислал мне уведомление, что моя карта не сработала и через два часа бронирование будет отменено, если я не обновлю данные. На месте оказалось, что после 20:00 наличные к оплате не принимаются вовсе. Но после объяснения ситуации сотрудник разрешил мне оплатить одну ночь, а наутро решить вопрос с его коллегой. С ней мы пришли к компромиссу — я заплачу оставшуюся сумму наличными, а мое бронирование своей картой гарантирует живущая во Франции подруга.

Менее порядочно поступил парижский отель. Я приехала утром, оставила вещи и предложила оплатить проживание сразу. Но сотрудник махнул рукой — во время чек-ина рассчитаетесь. Однако когда я вернулась в гостиницу, то обнаружила, что из-за заблокированной карты отель без предупреждения отменил бронь и сдал номер кому-то другому. И свободных мест уже нет. Но безвыходных ситуаций не бывает. Приложение Booking.com позволило забронировать отель по соседству и там на месте заплатить наличными. Даже сэкономила 10 евро.



Второе неудобство — билеты на местные поезда. Из-за блокировки карт их нельзя купить в интернете. А терминалы самообслуживания на вокзалах Франции тоже не принимают кеш. Единственный вариант покупать за наличные — пойти в билетный офис. А он может работать по весьма своеобразному графику. Например, в Туре по будням с 9 до 19, в субботу — с 10:30 до 18:30, в воскресенье с 11:45 до 19:00. Раньше или позже уехать не получится. Чтобы получить билет, придется отстоять очередь в 10–20 минут (как правило, туда идут те, кому нужно менять билеты или у кого вопросы с возвратами), а еще быть готовым к тому, что по-английски сотрудники с вами разговаривать не будут.

«Зайцем» тоже пришлось поездить. Я опоздала на свой предоплаченный поезд из Парижа в Монтаржи из-за задержки авиарейса, но не успела до закрытия «живой кассы» купить новый билет. На маленьких станциях билетный офис отсутствует как класс. К счастью, в региональных поездах контролёры редки и к туристам относятся лояльно.

«Вы это не выбирали»



Во Франции, подобно другим странам ЕС, в знак солидарности на административных зданиях размещены флаги Украины, а фасады подсвечены желто-синим. В аэропорту Бове сразу встречает указатель на «Ukrainians welcome center».

Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Видя это, я не могла не задавать себе вопрос — как здесь будут относиться к моему гражданству. К примеру, в Германии и Португалии, по данным СМИ, русским отказывали в обслуживании в ресторанах, в других странах убирали с полок русские товары или переименовывали русские блюда. Но лично я никаких проявлений русофобии не встретила.

В Монтаржи (небольшой город между Парижем и Орлеаном) нашу беседу с подругой услышала местная жительница и спросила, не по-русски ли мы говорим. Получив утвердительный ответ, она лишь сказала, что родом из Чехии и когда-то его учила.

Вопрос «откуда вы?» неизбежно звучит в музеях — чтобы выдать буклет или аудиогид на нужном языке. Работник в замке Шенонсо искренне обрадовалась моему «from Russia» и попробовала произнести несколько фраз на русском. В замке Шомон по-прежнему висят таблички-указатели на русском языке: до пандемии туры по долине Луары были весьма популярны среди россиян. В парке по-прежнему выставлены арт-объекты русского художника. Даже сервировка a la Russe в музейной экспозиции не переименована. Кассир в замке Блуа неожиданно и вовсе оказалась русской. «Как там, все у вас совсем закрыто, не выпускают?» — поинтересовалась она, а услышав, что возможности все же есть, пожелала удачи в путешествии.

«Это печально, что ваш рубль так упал из-за наших санкций. Вы же это не выбирали», — посочувствовал мне хозяин парижского отеля и поинтересовался, так ли все плохо с российской экономикой, как об этом рассказывают по телевизору.

Но последствия русско-украинского конфликта ощущают на себе и французские обыватели. По словам моей подруги, газ уже подорожал в два раза и люди со средними зарплатами едва ли могут себе позволить отапливать жилище выше 16–17 градусов. Инфляция, от которой за последние годы Европа отвыкла, стала разгоняться до российских темпов. И есть все шансы, что тенденция продолжится.

Но французы — недаром их президент ведет длинные телефонные беседы — настроены миролюбиво. «Мы молим Тебя за Украину, мы молим Тебя за Россию… Усмири гордыню сильных, вдохни мудрость в правителей», — гласит текст молитвы для прихожан церкви Сен-Луи в Амбуазе.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

