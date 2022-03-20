Невидимая рука черного рынка. Частные продавцы резко снизили цены на наличные доллары и евро

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На интернет-форумах и в телеграм-каналах на этой неделе предложений продажи наличных долларов и евро стало значительно больше, а цены резко пошли вниз.

Необходимо сразу оговориться: операции по обмену валюты вне банков - в России незаконны. Если вопрос встанет ребром, то может грозить штраф или даже арест до шести месяцев по статье 171 УК РФ за «Незаконное предпринимательство, либо вообще - до 5 лет тюрьмы по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Однако пока это все - для тех, кто ставит внебанковский обмен валютой в обход директивам Центробанка и указам президента - именно на коммерческий поток. Разовые операции, за которыми правоохранители не смогут усмотреть систематической предпринимательской деятельности, пока не являются преступлением, однако законодатели в частном порядке уже предлагали подумать над введением такого положения.



Как только ЦБ РФ объявил о запрете на продажу валюты и ограничил выдачу ее со счетов граждан лишь 10 тысячами долларов (даже если вклад был в евро), все бросились снимать свою иностранную наличность. Во многих отделениях приходилось записываться за несколько дней, а то и недель, чтобы получить все, что нажито непосильным трудом. А некоторые банки продолжили выдавать доллары в банкоматах, хотя и в весьма ограниченных количествах. Именно в быстро образовавшихся группах в Telegram те, кто обменивался информацией о наличии денег в банках, и начали уже 9 марта публиковать первые объявления о продаже наличной валюты с рук.

Сперва таких объявлений было очень мало. Те, кто продавал оставшиеся от лучших времен наличные доллары, заламывали по 200 рублей за штуку. Евро, которых законным образом теперь в России нигде не достать, ценились гораздо дороже - предложения попадались и по 350 рублей.

Предложений было немного - буквально единицы. В некоторых случаях за валютой предлагали поехать в Москву. Но было очевидно, что те, кто продавал таким образом наличные - непрофессионал. В ходе переговоров они охотно соглашались на не самые удобные предложения покупателей и явно стремились поскорее избавиться от жгущей карманы валюты по максимальной цене.



При этом сложилась ситуация, при которой продавцам было не на что опереться при определении цены, а покупателям - не с чем сравнить. Ведь устанавливаемый ЦБ курс, который тогда колебался в районе 120 рублей за доллар и 130 - за евро, был виртуальным. Формально он был привязан к средневзвешенной цене за предыдущие сутки торгов на бирже. Однако эти торги были малопрозрачными и главное, никто из обитателей телеграм-каналов и форумов о валюте не мог купить на них ничего. Более того, не были реальным ценовым ориентиром и курсы обмена валюты в приложениях банков. Разъяснения ЦБ давали разрешение на безналичную покупку валюты, но это был путь в один конец - обналичить доллары и евро, купленные после 9 марта, было невозможно ни в каком количестве. Так что их курс хоть 130, хоть 140, хоть 150 де-факто не имел отношения к тому товару, который находился на руках у людей и которым они хотели торговать - наличные деньги.

Куда более физически осязаемыми стали курсы в обменных пунктах сопредельных стран. Ведь за границей никакие ограничения ЦБ РФ и Кремля не имеют силы. Но как в повести Довлатова “ближайший магазин с молниями”, ближайший к петербуржцам пункт обмена валюты 9 марта оказался в Хельсинки. Из Москвы многим показалось удобнее добираться до Минска. И вот именно там стала понятна настоящая цена, по которой обладатель бумажных евро готов обменивать их на бумажные рубли. Например, точка на Алексантеринкату предлагала обменять по курсу 265, который после применения комиссий превращался в 273. А в белорусских обменниках светилась цифра 300. Судя по видео в сети, спрос исчислялся десятками клиентов в день.



Однако спустя 10 дней спрос более-менее насытился. Предложения о продаже наличных посыпались одно за другим: видимо, те, кто придерживал валюту, надеясь на ее дальнейший рост, в какой-то момент решили, что пора снимать сливки. Но цены уже резко пошли вниз. Начался, что называется, рынок покупателя.

Во-первых, банки худо-бедно справились с потоком желающих снять валюту - в банкоматах и в отделениях. Пусть это лишь доллары, и в пределах 10 тысяч, но основной ажиотаж удалось сбить. Как справедливо отмечал ЦБ, лишь у 10% вкладчиков на валютных счетах было больше 10 тысяч.

Сейчас предложения о продаже и мелких, и крупных партий бесконечно далеки от тех, что были 9-10 марта. Есть те, кто все еще надеется продать подороже и прощупывает рынок: «Продам наличку 1500$ по курсу 130₽». «Продам 1500 $ Нала по 135₽». Но актуальный курс уже ушел ниже: «Продам евро 5000 по 129 спб», «Сумма: $ 4 000 - Курс: 115 ₽», “В общем в любом случае сегодня меняю. Готов по 115₽ отдать есть 10000$”.

Но есть и те, кто уже откровенно демпингует: «300 евриков по 120», “Кому-то нужна наличка ? По 110 отдам» (это уже про доллары). “Обратная паника началась что ли? Скоро очереди на обмен выстроятся?”, - шутит один из подписчиков чата. “Драка у банкомата "пустите мне только положить"”, - подхватывает другой.



Банки, кстати, тонко уловили тренд. Покупать у своих клиентов рубли они соглашаются уже куда дешевле, чем две недели назад. Так, Сбербанк покупает наличные (и «цифровые») евро по 106,64, а доллары и вовсе по 97,53. А частный Тинькофф - по 104,5 и 95,4 соответственно. Как говорится, граждане, сдавайте валюту.

А дальше уже началась экзотика. «Куплю лари в СПб», - пишет кто-то, кому надо в Грузию в ближайшее время и хочется обменять рубли на местную валюту по более приличному курсу, чем в Тбилиси.

Денис Лебедев, “Фонтанка.ру”

