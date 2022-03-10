Евро по 350, зато наличными. Нежные ростки черного рынка прощупывают почву

Поделиться Поделиться







«Фонтанка» пообщалась с несколькими продавцами. У всех в наличии пока не более 1000 безусловных единиц, то есть фактически рынок пока в состоянии стихии и заправляют на нем случайные люди. Отсюда и отсутствие сколько-нибудь фиксированного курса теневого обмена. Профессионалов, устанавливающих правила и задающих тренды, стоит ждать уже в ближайшее время.

Решение ЦБ ограничить оборот валюты в России свалилось на жителей страны в полночь 9 марта. Де-факто уже задним числом (вернее, часом) все валютные сбережения были ограничены возможностью получить из них лишь 10 тысяч долларов, продажа наличной валюты полностью запрещалась, а любую другую валюту, кроме американской, получить на руки законным путем стало невозможно. Хитрецов, бросившихся скупать безналичные евро и доллары через приложения в сотовых телефонах, ждало разочарование: банки строго следили за тем, когда (и даже во сколько) был открыт валютный счет и когда на него попали деньги. То есть смотреть на свой валютный счет, пополненный после полуночи 9 марта, можно, снимать — только в рублях по официальному курсу.



Держатели безналичной валюты начали сбиваться в кучки в поисках решения вопроса о снятии денег. Именно там впервые и стали появляться те, кто успел обзавестись иностранным налом и теперь хочет сделать на них бизнес.

Предложения очень разные. Во-первых, надо четко себе отдавать отчет, что, как на любом нерегулируемом рынке, на только что возрожденном черном рынке валюты рыночные законы действуют строго по учебнику: спрос рождает предложение, кривая спроса, конкурентные торги и вот это все. Сейчас пока преобладает диктат продавца. Однако умение торговаться — ключевой вопрос. С ним даже сейчас можно добиваться заметных скидок и более удобных условий.

Законы рынка — недостаток предложения при повышенном спросе — взвинчивают цены на евро куда выше казавшихся еще недавно разумными пределов. Так, доллары, которые, в принципе, относительно свободно все еще можно получить в кассах и даже в банкоматах некоторых банков, на рынке предлагаются от 160 рублей за одну наличную штуку в Петербурге до 200 рублей в Москве. А вот живые евро продавец предложил корреспонденту по 350.



«Если финнам можно по 270, то почему нет? С учетом того, что в банке их не взять, да и в целом я пока особо не вижу, чтобы у кого-то они были», — заявил собеседник, имея в виду недавнюю новость «Фонтанки» о курсе рубль/евро в пункте обмена в центре Хельсинки. Звучит справедливо.

Однако объем предложения у него совсем невелик: «У меня нет 1000, не подсуетился. 300–400 где-то есть». Впрочем, продавец слишком очевидно готов двигаться вниз, и просьба сбросить цену до 300 рублей за штуку немедленно находит отклик: 330.



Поделиться Поделиться







Стоит признать, это единственное предложение наличных евро, которые увидела «Фонтанка». Все остальное — доллары. Первый, с кем удалось «договориться», — москвич. По 200. В наличии только 1000 долларов. По цене вниз не двигается, зато соглашается рубли получить не наличными, а переводом в мобильном приложении. И советует поторопиться — до выходных уже может все свои сокровища распродать.

Торговаться с Москвой никакого смысла нет. В самом Петербурге корреспонденту предложили наличные доллары уже всего по 160. Это заметно выше курса ЦБ (116), но, во-первых, куда лучше, чем в столице, а во-вторых, ты поди еще купи эти доллары у Набиуллиной.



Сделку можно оформить прямо сразу. Точно так же: переводом с телефона на телефон, как только приходит СМС с подтверждением, валюта передается из рук в руки. Сегодня есть 500 долларов, завтра, возможно, появится еще тысяча.



Поделиться Поделиться







Особо стоит отметить также формирующийся рынок безналичной валюты. Поскольку снимать ее в ближайшие полгода можно лишь в пределах 10 тысяч, остальное — рублями, обладатели избыточных вкладов готовы продать цифровые доллары по курсу выше, чем у ЦБ (по которому они могут снять в банке), но ниже, чем своим клиентам предлагают банки.

Так, обладатель крупной суммы первоначально предложил свои доллары по 129,5. У ЦБ, напомним, 116, а в приложении Сбербанка — 139. По такой цене может купить кто угодно. Выходит, продавец выручает где-то 13,5 рубля с доллара, покупатель — 9,5.

Несколько раундов торгов снижают цену сперва до 128, а потом и вовсе до 127,5. Неплохо.



Поделиться Поделиться







Это очень рискованная, но перспективная инвестиция. Если 9 сентября ЦБ снимет, как обещает, ограничения на обращение валюты, она окупится — не хочется говорить сторицей, но, очевидно, очень заметно. Но, может, и нет. С другой стороны, держатели валютных вкладов более 10 тысяч также рискуют — ЦБ может вместо либерализации валютного рынка, наоборот, национализировать безналичную валюту. Так что обе стороны понимают, чем рискуют и что могут выиграть. Рынок.

