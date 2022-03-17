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«Мы не эмигранты, мы релоканты». Как живут россияне, уехавшие после 24 февраля

С конца февраля Россию покинули десятки тысяч человек. Самыми популярными направлениями стали Грузия, Армения и Турция, но есть такие, кто выбрал даже Киргизию и Узбекистан. «Фонтанка» поговорила с теми, кто уехал, о том, как сейчас складывается их жизнь.

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Фото: автор фото Глеб Щелкунов/Коммерсантъ
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«Квартиру искать с каждым днём всё сложнее»

В большом зале отдельно стоящего дома без номера недалеко от центра Тбилиси — толпа. Несколько десятков людей разного возраста сидят на диванах, кто-то стоит, облокотившись на дубовый буфет. Под настенными часами с вычурными грузинскими узорами сидит девушка в венке с цветами, на стене висит плакат со знаком Peace. Это — мероприятие петербургского образовательного проекта frame, до недавнего времени занимавшегося гражданским образованием для школьников.

Теперь участники проекта живут в Тбилиси и проводят тренинги-знакомства для экспатов. На первое мероприятие за час зарегистрировались 150 человек, говорит директор frame Максим Иванцов. В итоге пришлось разделить встречи на несколько дней: в дом столько людей не влезает. В Грузию Иванцов переехал в начале марта, решив, что в России ему сейчас оставаться небезопасно. Теперь считает себя уже старожилом нынешней эмиграции: «Мы на встрече обсуждали и поняли, что те, кто приехал две недели назад, и успел снять квартиру за разумные деньги — это счастливчики». Максим оказался среди них: 1 марта он снял за 1000 евро дом площадью 300 квадратных метров с пятью комнатами. Теперь в этом доме живут и активисты, и участники проекта, останавливаются знакомые, которые не могут найти жильё.

С квартирами в Грузии в последнее время сложно. «По оценке местных властей в Грузию из России приехало не менее 25 тысяч человек. Ценник вырос как минимум двое. Я слышал байки, что кому-то отказываются сдавать жильё из-за российского гражданства, но сам таких случаев не встречал. Здесь с пониманием относятся к уехавшим из страны россиянам», — говорит бывший журналист «Эха Петербурга» Иван Штейнерт. По его словам, помимо проблемы с жильём главный вопрос для эмигрантов денежный.

«Рубли настолько обесценились, что иногда их отказываются менять в обменниках, либо меняют по очень неприятному курсу. Например, 55–60 рублей за лари (раньше курс был 25). Есть возможность сделать местную банковскую карту и ей пользоваться, но с каждым днём появляется всё больше условий для их открытия, от многих требуют подтверждения, что есть работа, какие-то ещё справки. Те, у кого остались деньги на счетах в России, не совсем понимают, как можно их вывести сюда. Знаю, что многие пользуются криптообменниками: переводят рубли в крипту и снимают здесь в криптоматах, но там довольно большая комиссия».

Справку о том, что желающий открыть счёт не поддерживает политику российских властей, больше не требуют. О том, что такой документ надо было подписывать при открытии счёта, писали в в начале марта в нескольких пабликах. Ни от Максима, ни от Ивана такой документ подписать не требовали. «Самая большая проблема здесь — это отсутствие качественного сервиса, условия у банков меняются каждый день, нет удобных приложений, быстрых переводов. Но думаю, это временно. Сюда приехало большое количество айтишников. Знаю, что многие из них уже обсуждают, как решить это», — добавляет Иванцов.

Одним из решений проблем с деньгами для переехавших в Грузию стали поездки в Армению: там работают карты «Мир». Именно поэтому многие россияне выбрали для переезда Ереван.

«Резюме обмениваются прямо на улицах»

Выбор в пользу Армении сделали ещё и те, кто по каким-то причинам не успел до известных событий сделать загранпаспорт. Въезд в Армению возможен по внутреннему российскому. Точное количество перебравшихся в Ереван неизвестно. В одном из чатов, где обсуждают переезд в Армению, — 15 тысяч человек. По данным СМИ, с начала марта в местных банках открыли не менее 6 тысяч счетов.

«До 10-го марта тут ещё работали российские Visa и Mastercard, все носились как угорелые, пытались снять евро. Местные банки напугались и почти ничего не выдавали (решили, что россияне снимут все доллары и увезут в Тбилиси). Сейчас у многих проблемы с открытием счетов — банки просто не понимают, что происходит, и постоянно меняют требования», — говорит петербургский переводчик и антрополог Глеб Стукалин.

По его словам, из-за массово переехавших в Армению айтишников взлетели цены на жильё — его найти почти нереально. За самими же айтишниками активно охотится местный бизнес. «Для эмигрантов проводятся нетворкинг-встречи и конференции, убеждают регистрировать юрлица именно в Армении. Для многих это и так осознанный выбор — тут хорошее сочетание условий (можно вести расчет и с миром, и с Россией, например)».

Знакомства и связи с Ереване заводятся крайне быстро: «Все на «ты». На улице можно разговориться с человеком и тут же обменяться резюме. Дружба завязывается за три минуты».

Для тех, кому найти жильё сразу не удалось, политические активисты сняли несколько домов. Этим занимается проект для помощи эмигрантам «Ковчег». В одном из таких домов поселился петербургский муниципальный депутат Василий Кунин. «Мы живём в такой бывшей гостинице в номерах. В доме, где живу я, остановилось ещё человек 20. Я успел пообщаться пока с оперным певцом, бизнесменом, культурологом и актёром из Москвы. Все они так или иначе выступили против того, что сейчас происходит», — говорит Кунин. Время проживания в доме ограничено: в ближайшие недели жители должны будут найти себе постоянное пристанище.

«Не все киргизы идут на то, чтобы регистрировать россиян у себя в квартирах»

Среди направлений эмиграции встречаются и крайне необычные на первый взгляд. Так, петербургский муниципальный депутат Владимир Волохонский уже неделю живёт в Ташкенте. Как он рассказал «Фонтанке», в очереди в банке он встретил ещё одного муниципального депутата из Петербурга. «Но большинство приехавших всё же никакого отношения к политике не имеют. Это — режиссеры, операторы, художники, айтишники. Многих напугала в первую очередь перспектива закрытия выезда из страны», — говорит он. В Узбекистане приехавшие туда тоже пытаются решать проблемы с финансами. «Я не смог расплатиться Яндекс-карточкой за Яндекс-такси, сразу пошёл в банк, чтобы оформить местную карту», — добавляет Волохонский. Больше всего его удивила русификация в Ташкенте: все названия и ценники продублированы на русском языке.

Часть россиян в эти дни оказались в Киргизии. Проблема с жильём настигла их даже в Бишкеке. «Если раньше в Киргизии снять квартиру можно было за 200 долларов, сейчас стало 400», — говорит директор петербургской рекламной компании Галина. По её словам, в отличие от Грузии, где миграционный вопрос решается довольно просто — почти весь год там можно находиться без каких-либо специальных документов, в Бишкеке россиянам нужно получить регистрацию. «При аренде квартиры можно сделать регистрацию, но не все киргизы соглашаются на это. Наверняка сейчас появится чёрный рынок, но пока о нём не говорят. В чатах айтишники обсуждают коливинги. В Киргизии можно будет арендовать дом на Иссык-Куле и работать оттуда, но мне, например, непонятно, что там будет с Интернетом».

Релоканты

По словам Галины, уехавшие в другие страны не называют себя эмигрантами. «Эмигранты — это скорее те, кто боится политического преследования. А с теми, с кем я пересекалась, в основном у них другая мотивация. Они приехали переждать, и точно себя эмигрантами не считают. Скорее — релоканты». «Гайд по релокации» — название самого большого чата в телеграме по этой теме. В нём больше 100 тысяч человек. Там обсуждают, куда уехать, как менять рубли, лиры (в подчате релокации, где обсуждают переезд в Турцию, — 11 тысяч человек), доллары, евро, как снять жильё, найти работу, перевести животных и что говорить на границе, если вдруг (а такое, как пишут в чате, случается) устроят подробный допрос и даже досмотр телефона. Чат создала директор IT-стартапа Ирина Лобановская. Помимо чата она написала ещё и гайд по тому, как перебраться в разные страны: икструкции, как уехать в Мексику, Таиланд и даже Австралию. Всего в гайде есть описание условий въезда для 36 стран.

«Фонтанка.ру»

Фото: автор фото Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

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Комментарии (16)

265889626
Из страны с населением почти 140 миллионов человек уехало 25 тысяч.Это даже меньше статистической погрешности.Не надо на них обращать внимание.Ни сейчас,ни потом,когда они будут просить забрать их обратно.От гражданства наверняка никто не отказался.Просто уехали переждать тяжёлые времена.Хитрые и трусливые людишки.
Dpa
Сейчас в этих странах дороже чем в Питере стала стоить аренда.
265056402
Ну если эти IT могут позволить себе шарахаться по загадочным странам ради мифических угроз. Они вообще понимают, что хорошо живут и никто их не тронет? Ну а если клокочет ненависть и страх, то нужно вспомнить злого короновируса.
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