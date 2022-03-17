«Мы не эмигранты, мы релоканты». Как живут россияне, уехавшие после 24 февраля

Фото: автор фото Глеб Щелкунов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







«Квартиру искать с каждым днём всё сложнее»

В большом зале отдельно стоящего дома без номера недалеко от центра Тбилиси — толпа. Несколько десятков людей разного возраста сидят на диванах, кто-то стоит, облокотившись на дубовый буфет. Под настенными часами с вычурными грузинскими узорами сидит девушка в венке с цветами, на стене висит плакат со знаком Peace. Это — мероприятие петербургского образовательного проекта frame, до недавнего времени занимавшегося гражданским образованием для школьников.



Теперь участники проекта живут в Тбилиси и проводят тренинги-знакомства для экспатов. На первое мероприятие за час зарегистрировались 150 человек, говорит директор frame Максим Иванцов. В итоге пришлось разделить встречи на несколько дней: в дом столько людей не влезает. В Грузию Иванцов переехал в начале марта, решив, что в России ему сейчас оставаться небезопасно. Теперь считает себя уже старожилом нынешней эмиграции: «Мы на встрече обсуждали и поняли, что те, кто приехал две недели назад, и успел снять квартиру за разумные деньги — это счастливчики». Максим оказался среди них: 1 марта он снял за 1000 евро дом площадью 300 квадратных метров с пятью комнатами. Теперь в этом доме живут и активисты, и участники проекта, останавливаются знакомые, которые не могут найти жильё.

С квартирами в Грузии в последнее время сложно. «По оценке местных властей в Грузию из России приехало не менее 25 тысяч человек. Ценник вырос как минимум двое. Я слышал байки, что кому-то отказываются сдавать жильё из-за российского гражданства, но сам таких случаев не встречал. Здесь с пониманием относятся к уехавшим из страны россиянам», — говорит бывший журналист «Эха Петербурга» Иван Штейнерт. По его словам, помимо проблемы с жильём главный вопрос для эмигрантов денежный.



«Рубли настолько обесценились, что иногда их отказываются менять в обменниках, либо меняют по очень неприятному курсу. Например, 55–60 рублей за лари (раньше курс был 25). Есть возможность сделать местную банковскую карту и ей пользоваться, но с каждым днём появляется всё больше условий для их открытия, от многих требуют подтверждения, что есть работа, какие-то ещё справки. Те, у кого остались деньги на счетах в России, не совсем понимают, как можно их вывести сюда. Знаю, что многие пользуются криптообменниками: переводят рубли в крипту и снимают здесь в криптоматах, но там довольно большая комиссия».

Справку о том, что желающий открыть счёт не поддерживает политику российских властей, больше не требуют. О том, что такой документ надо было подписывать при открытии счёта, писали в в начале марта в нескольких пабликах. Ни от Максима, ни от Ивана такой документ подписать не требовали. «Самая большая проблема здесь — это отсутствие качественного сервиса, условия у банков меняются каждый день, нет удобных приложений, быстрых переводов. Но думаю, это временно. Сюда приехало большое количество айтишников. Знаю, что многие из них уже обсуждают, как решить это», — добавляет Иванцов.



Одним из решений проблем с деньгами для переехавших в Грузию стали поездки в Армению: там работают карты «Мир». Именно поэтому многие россияне выбрали для переезда Ереван.

«Резюме обмениваются прямо на улицах»

Выбор в пользу Армении сделали ещё и те, кто по каким-то причинам не успел до известных событий сделать загранпаспорт. Въезд в Армению возможен по внутреннему российскому. Точное количество перебравшихся в Ереван неизвестно. В одном из чатов, где обсуждают переезд в Армению, — 15 тысяч человек. По данным СМИ, с начала марта в местных банках открыли не менее 6 тысяч счетов.

«До 10-го марта тут ещё работали российские Visa и Mastercard, все носились как угорелые, пытались снять евро. Местные банки напугались и почти ничего не выдавали (решили, что россияне снимут все доллары и увезут в Тбилиси). Сейчас у многих проблемы с открытием счетов — банки просто не понимают, что происходит, и постоянно меняют требования», — говорит петербургский переводчик и антрополог Глеб Стукалин.

По его словам, из-за массово переехавших в Армению айтишников взлетели цены на жильё — его найти почти нереально. За самими же айтишниками активно охотится местный бизнес. «Для эмигрантов проводятся нетворкинг-встречи и конференции, убеждают регистрировать юрлица именно в Армении. Для многих это и так осознанный выбор — тут хорошее сочетание условий (можно вести расчет и с миром, и с Россией, например)».



Знакомства и связи с Ереване заводятся крайне быстро: «Все на «ты». На улице можно разговориться с человеком и тут же обменяться резюме. Дружба завязывается за три минуты».

Для тех, кому найти жильё сразу не удалось, политические активисты сняли несколько домов. Этим занимается проект для помощи эмигрантам «Ковчег». В одном из таких домов поселился петербургский муниципальный депутат Василий Кунин. «Мы живём в такой бывшей гостинице в номерах. В доме, где живу я, остановилось ещё человек 20. Я успел пообщаться пока с оперным певцом, бизнесменом, культурологом и актёром из Москвы. Все они так или иначе выступили против того, что сейчас происходит», — говорит Кунин. Время проживания в доме ограничено: в ближайшие недели жители должны будут найти себе постоянное пристанище.

«Не все киргизы идут на то, чтобы регистрировать россиян у себя в квартирах»

Среди направлений эмиграции встречаются и крайне необычные на первый взгляд. Так, петербургский муниципальный депутат Владимир Волохонский уже неделю живёт в Ташкенте. Как он рассказал «Фонтанке», в очереди в банке он встретил ещё одного муниципального депутата из Петербурга. «Но большинство приехавших всё же никакого отношения к политике не имеют. Это — режиссеры, операторы, художники, айтишники. Многих напугала в первую очередь перспектива закрытия выезда из страны», — говорит он. В Узбекистане приехавшие туда тоже пытаются решать проблемы с финансами. «Я не смог расплатиться Яндекс-карточкой за Яндекс-такси, сразу пошёл в банк, чтобы оформить местную карту», — добавляет Волохонский. Больше всего его удивила русификация в Ташкенте: все названия и ценники продублированы на русском языке.



Часть россиян в эти дни оказались в Киргизии. Проблема с жильём настигла их даже в Бишкеке. «Если раньше в Киргизии снять квартиру можно было за 200 долларов, сейчас стало 400», — говорит директор петербургской рекламной компании Галина. По её словам, в отличие от Грузии, где миграционный вопрос решается довольно просто — почти весь год там можно находиться без каких-либо специальных документов, в Бишкеке россиянам нужно получить регистрацию. «При аренде квартиры можно сделать регистрацию, но не все киргизы соглашаются на это. Наверняка сейчас появится чёрный рынок, но пока о нём не говорят. В чатах айтишники обсуждают коливинги. В Киргизии можно будет арендовать дом на Иссык-Куле и работать оттуда, но мне, например, непонятно, что там будет с Интернетом».

Релоканты

По словам Галины, уехавшие в другие страны не называют себя эмигрантами. «Эмигранты — это скорее те, кто боится политического преследования. А с теми, с кем я пересекалась, в основном у них другая мотивация. Они приехали переждать, и точно себя эмигрантами не считают. Скорее — релоканты». «Гайд по релокации» — название самого большого чата в телеграме по этой теме. В нём больше 100 тысяч человек. Там обсуждают, куда уехать, как менять рубли, лиры (в подчате релокации, где обсуждают переезд в Турцию, — 11 тысяч человек), доллары, евро, как снять жильё, найти работу, перевести животных и что говорить на границе, если вдруг (а такое, как пишут в чате, случается) устроят подробный допрос и даже досмотр телефона. Чат создала директор IT-стартапа Ирина Лобановская. Помимо чата она написала ещё и гайд по тому, как перебраться в разные страны: икструкции, как уехать в Мексику, Таиланд и даже Австралию. Всего в гайде есть описание условий въезда для 36 стран.



«Фонтанка.ру»

