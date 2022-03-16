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Совфед не планирует вводить ответственность за валютные операции на «черном рынке»

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Совет Федерации не имеет планов по введению в России ответственности за валютные операции на «черном рынке». Об этом 16 марта заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Никаких планов или проектов по введению уголовной или административной ответственности для граждан за «незаконные» валютные операции в Совфеде нет», — говорится в его телеграм-канале.

Ранее ЦБ ввел ограничение на продажу и выдачу валюты со счетов физлиц. До 9 сентября снять можно будет не более 10 тысяч долларов. Кроме того, банки не будут продавать наличную валюту гражданам, обмен будет односторонним: физлицам можно только обменять свою наличную валюту на рубли.

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Комментарии (10)

VKuser2851963
а-ха-ха ! не верю !
Эд Хэммет
Те, кто так радостно воспринял выход РФ из Совета Европы, могут потом передумать. Очевидно, теперь скоро будет отменён мораторий на применение смертной казни и такое наказание может постичь тех, кто безусловно это заслужил, но никак не на это рассчитывал.
267054255
Никогда не забуду, как папа, в 90-к, пошёл покупать доллары, а купил куклу. Мама тогда только порадовалась, что это была не она 😀. Ору бы было… Это я к чему: менять надо только со своими. Наверняка кто-то хочет купить, а кто-то продать… Мы, лет 10 назад, с подругой, у которой был заработок в валюте, так и делали: я всё, что сэкономливала покупала евро, а ей жить тут надо. Брали средний курс, чтоб всем выгодно было и не кормили банки….
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