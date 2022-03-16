Совфед не планирует вводить ответственность за валютные операции на «черном рынке»

Совет Федерации не имеет планов по введению в России ответственности за валютные операции на «черном рынке». Об этом 16 марта заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.



«Никаких планов или проектов по введению уголовной или административной ответственности для граждан за «незаконные» валютные операции в Совфеде нет», — говорится в его телеграм-канале.



Ранее ЦБ ввел ограничение на продажу и выдачу валюты со счетов физлиц. До 9 сентября снять можно будет не более 10 тысяч долларов. Кроме того, банки не будут продавать наличную валюту гражданам, обмен будет односторонним: физлицам можно только обменять свою наличную валюту на рубли.

