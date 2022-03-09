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Новые правила. Как теперь снимать, менять и хранить валюту

Центробанк опубликовал новые правила обращения валюты в России. «Фонтанка» публикует ответы регулятора на самые распространенные из вопросов.

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Комментарии (3)

261839681
Можно ли будет приобрести валюту после 9 сентября? Стоит ли перенести отпуск на осень?
-Возможность снять валюту со своего счета после 9 сентября будет зависеть от ситуации с санкциями. «Получение долларов или евро может оставаться проблемой."
261839681
Спасибо за подробные ответы!
Остался неясным один вопрос: Где расположен чёрный рынок обмена валют?
VKuser54628618
Пришёл северный пушной зверёк, спасибо царю...
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