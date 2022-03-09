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Новые правила. Как теперь снимать, менять и хранить валюту
Центробанк опубликовал новые правила обращения валюты в России. «Фонтанка» публикует ответы регулятора на самые распространенные из вопросов.
20 января 2022, 18:17ЦБ готов запретить криптовалюту и криптовалютчиков. Пять вопросов без ответа
15 сентября 2021, 16:55ЦБ призывает российские банки тормозить платежи в пользу криптовалютных обменников и бирж
01 декабря 2021, 18:23Дело в ставке. ЦБ предрекает закрытие четверти микрофинансовых организаций в России
09 марта 2022, 00:08В России минимум полгода нельзя будет покупать валюту и снимать больше 10 тысяч долларов с валютного счета
20 января 2022, 15:36ЦБ предложил запретить операции с криптовалютами и майнинг в России
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