В АТОР рассказали, как после отказа Turkish Airlines россиянам покупать «сложные» билеты

Авиакомпания Turkish Airlines из-за блокировки карт Visa и Mastercard приостановила с 10 марта продажу билетов из Турции в третьи страны для россиян.
По новым правилам, авиакомпания разрешает россиянам оформлять билеты по любым маршрутам, но все они обязательно должны начинаться или заканчиваться в России. Пассажиру нужно получить единый билет на все сегменты, например, Москва — Стамбул — Мале. Отдельный билет на самолет Turkish Airlines из Турцию в другую страну вне России (например, Стамбул — Нью-Йорк или Стамбул — Мале) россиянам купить уже нельзя. Срок этих ограничений не обозначен.
В АТОР подсказывают со ссылкой на экспертов, что ситуация не безвыходная — купить билет на Turkish Airlines по любому маршруту по-прежнему можно у агентов-консолидаторов, которые имеют соответствующие прямые решения для зарубежной выписки билетов. Такие компании работают как с турфирмами, так и с частными лицами.