Как устроить себе бесплатный «вакцинейшен» в Хорватии и пережить укол «Пфайзера»

Фото: Илья Казаков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Хорватский пограничник, только взглянув на двуглавого орла на наших российских загранпаспортах, хитро подмигнул: «Вакцинейшен?» — и поставил печать. Холмистый Загреб, который в центре напоминает Таллин, а на окраинах Озерки, еще недавно был в тени пляжей Истрии и Далмации, а теперь один из самых посещаемых русскими городов Европы. Всё благодаря прививочному туризму.

На улицах чувствуешь себя почти как на Родине. Мало кто носит маски, а повсюду звучит русская речь. «Я «Пфайзер» себе сделала. Завтра уже в Москве буду», — говорит пробегающая по городскому рынку Загреба девушка. В барах и магазинах, в новеньких трамваях — везде соотечественники. Они летят прямыми рейсами из первопрестольной и едут автобусами и автомобилями из соседнего Будапешта, куда WizzAir доставляет и из Петербурга.



В отличие от многих западных стран, в Хорватии прививают всех, кто находится на территории страны, даже туристов. Безвозмездно колют «Джонсоном», «Пфайзером» и «Модерной», и в том числе детей от 12 лет. При этом выдают общепризнанный европейский сертификат EU DCC — «Гринпасс» с QR-кодом, который можно загрузить во все европейские приложения и который открывает путь к путешествиям без тестов и карантинов.

Главное преимущество — никакой бюрократии для туристов. Записи не нужно. Просто выбираешь удобный пункт вакцинации, приезжаешь с паспортом и колешься в порядке живой очереди, на месте выбрав желаемый препарат.

Найти пункты вакцинации можно по всей Хорватии на сайтах местных уездов. В Загребе адреса можно посмотреть здесь. В столице ежедневно работает целая «Ярмарка вакцинации», где к туристам уже привыкли. На неё мы и отправились.

Адрес ярмарки: Avenija Dubrovnik 15. График работы на момент написания статьи — понедельник, среда, пятница, суббота и воскресенье с 8:00 до 12:00 и вторник и четверг с 14:30 до 19:00. На месте всё выглядит как выставочный комплекс «Ленэкспо» в окружении панельных многоэтажек. Нужен 9-й павильон. Повсюду стоят указатели на него, идет большой поток людей с бумажками и с озадаченным видом — заблудиться проблематично. Приехать из центра можно как на такси (Uber здесь даже дешевле, чем в Петербурге), так и на общественном транспорте. В любом случае дорога займет минут 15.



Фото: Илья Казаков/«Фонтанка.ру» Фото: Илья Казаков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На месте бросается в глаза километровая очередь на вход. Точнее, их сразу четыре. Все разделены и подписаны: «Доза 1», «Доза 2», «Доза 3», тут стоят местные. Людей очень много, особенно на третью — ревакцинацию. А четвертая очередь для туристов. Нам повезло, в среду около 8:30 не было никого из россиян, и охранник на входе сразу же нас пропустил. Но, судя по рассказам соотечественников, в выходные тут бывают и аншлаги на 3–4 часа.

Внутри гигантского ангара еще несколько очередей поменьше — сначала на стойку, где просят документы и спрашивают, какую вакцину желаете. Мы с женой хотели «бустер» (третий укол) поверх «Спутника V». Его делают «Пфайзером» только тем, у кого со второй прививки прошло более шести месяцев. Остальным предлагают два укола или однокомпонентный «Джонсон». Наши росcийские сертификаты с «Госуслуг» просмотрели, выписали дату последней прививки и отдали обратно. Никто QR-код не сканировал. После этого отправили в третью очередь, на конкретную вакцину. На «Пфайзер» она была самая длинная.



В финале — еще одна стойка. Консультант в белом халате предлагает пройти опрос о самочувствии перед уколом. Вопросы стандартные, на смеси английского и хорватского: болели ли вы коронавирусом, принимаете ли антибиотики, есть ли аллергии. Затем приглашают колоться — за стойкой сразу бригада из медсестер со шприцами. Пока одни делают укол, другие быстро вносят данные в европейскую базу и распечатывают справку о вакцинации с печатью и подписью врача (это еще не «Гринпасс»). После укола предлагают посидеть 15 минут в зале. Есть стулья, кулеры с водой, фоном гремит хорватская народная музыка.



Фото: Илья Казаков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Для получения сертификата после вакцинации предлагают писать на covidpotvrde@hzjz.hr или epidemiologija@stampar.hr с указанием имени, паспорта, копиями документов и полученной справки. Тем, кто делал однокомпонентую вакцину или вторую дозу, надо подождать 14 дней. Но опыт соотечественников подсказывает, что ответа можно иногда ждать неделями. У тех же, кто делал бустер на «Спутник», есть возможность сразу ехать в Хорватский институт общественного здравоохранения по адресу: Rockefellerova 2.



В амфитеатре на территории института сидят девушки за рядом компьютерных столов, которые по тем же документам, плюс сертификат «Спутника», сразу же распечатывают «Гринпасс». Всё занимает минут 5. Одновременно они отправляют сертификат на почту в виде PDF-файла с QR-кодом, который можете распечатать и носить с собой.

Еще удобнее отсканировать код любым европейским приложением, вроде швейцарского COVID Cert или французского Tous AntiCovid, и носить с собой в телефоне. Там же отобразится срок действия — 1 год, название бустера, а также комплектность вакцинации. В нашем случае это 3/3 — то есть полная вакцинация с ревакцинацией. При этом про «Спутник» ничего не написано — указан только «Пфайзер».

В итоге весь процесс вместе с вакцинацией и получением сертификата, со всеми перемещениями занял у нас около двух часов. Осталось еще время прогуляться по городу, а к вечеру уже накрыла побочка от «Пфайзера» — ломало всё тело, головная боль мигрировала по черепной коробке, температура скакала. В общем всё как после «Спутника», только дольше и сильнее. Лечится теми же противовоспалительными препаратами и сном. Но здесь уже всё, конечно, строго индивидуально. Тем не менее перелеты и поездки в день и наутро после вакцинации я бы не советовал планировать.



С европейским сертификатом открываются совсем другие перспективы для путешествий. Например, можно улететь во Францию или Испанию прямым рейсом из России. Посетить Германию или Италию. Конечно, везде есть нюансы — вроде въезда из «зеленых» стран, и всё бесконечно меняется, особенно на фоне «омикрона». Но сертификат всё равно позволяет экономить на ПЦР-тестах, не сидеть в карантине, а главное — жить без ограничений. В некоторых странах уже нормально невозможно ни поесть в кафе и ни воспользоваться общественным транспортом без признанной прививки.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

