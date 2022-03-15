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Танцуют все. Ресторанам и объектам досуга в Петербурге вновь разрешили работать ночью

С 18 марта рестораны, а также объекты досуга и развлечений в Петербурге смогут работать в ночное время. Соответствующее изменение в «антиковидное» постановление № 121 во вторник, 15 марта, внес губернатор города Александр Беглов.

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Как уточняется в документе, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, начиная с пятницы, 18 марта, снимается запрет на работу предприятий общественного питания, на допуск посетителей в цирки, концертные залы, кинотеатры, иные организации исполнительских искусств, объекты для развлечений и досуга, аквапарки, океанариумы, зоопарки, на ледовые катки и аттракционы с 02:00 до 06:00.

Кроме этого в Петербурге вновь разрешат проводить в ночное время — с 02:00 до 06:00 — физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия.

Ранее «Фонтанка» писала, что в городском комитете по здравоохранению объявили о завершении пятой волны COVID-19 в Петербурге. При этом ношение масок в общественных местах и в транспорте по-прежнему остается обязательным.

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Комментарии (33)

sektor7
Стейк только что съел со спаржей.
Чайку выпил с тирамису.
На девушек хостес поглядел
Погода хорошая.
SERGEY111
Значит на улице Рубинштейна опять можно будет отплясывать под нетленный хит этой улицы " Плачу на техно " .
sektor7
Танцуй Россия!
Не плачь Европа 😂
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