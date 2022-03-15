Танцуют все. Ресторанам и объектам досуга в Петербурге вновь разрешили работать ночью

Как уточняется в документе, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, начиная с пятницы, 18 марта, снимается запрет на работу предприятий общественного питания, на допуск посетителей в цирки, концертные залы, кинотеатры, иные организации исполнительских искусств, объекты для развлечений и досуга, аквапарки, океанариумы, зоопарки, на ледовые катки и аттракционы с 02:00 до 06:00.

Кроме этого в Петербурге вновь разрешат проводить в ночное время — с 02:00 до 06:00 — физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия.

