Здесь вам не Москва: маски в Петербурге обязательны, сказал Беглов

«По согласованию с главным санитарным врачом Петербурга продолжаем поэтапно снимать санитарные ограничения. Напоминаю, что пандемия коронавируса в нашем городе еще не закончилась. Требования по использованию индивидуальных средств защиты и соблюдению социальной дистанции по-прежнему обязательны», — сказал 14 марта Беглов в традиционном радиообращении.



Как писала «Фонтанка», в Москве мэр Сергей Собянин сообщил, что со вторника в столице отменяется масочный режим и регулярное измерение температуры.

