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Здесь вам не Москва: маски в Петербурге обязательны, сказал Беглов

Власти Петербурга поэтапно снимают ограничения, но носить маски пока обязательно, заявил губернатор Александр Беглов.

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«По согласованию с главным санитарным врачом Петербурга продолжаем поэтапно снимать санитарные ограничения. Напоминаю, что пандемия коронавируса в нашем городе еще не закончилась. Требования по использованию индивидуальных средств защиты и соблюдению социальной дистанции по-прежнему обязательны», — сказал 14 марта Беглов в традиционном радиообращении.

Как писала «Фонтанка», в Москве мэр Сергей Собянин сообщил, что со вторника в столице отменяется масочный режим и регулярное измерение температуры.

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Комментарии (23)

***_555
Почти нигде уже не просят намордники.
Гриб
Здесь вам не равнины,здесь климат иной (с) Вот ведь козел
Алекс81
БегловУходи
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