Москва отменяет масочный режим, теперь очередь за Петербургом

«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 г., мы отменяем требования по использованию защитных масок», — сообщил градоначальник.



Вместе с СИЗами уходят в прошлое обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и так далее.



Собянин отметил, что в нынешних условиях это решение должен поддержать бизнес, который и так страдает от санкций.

