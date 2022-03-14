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Москва отменяет масочный режим, теперь очередь за Петербургом

В Москве со вторника отменяется масочный режим. Об этом 14 марта сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

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«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 г., мы отменяем требования по использованию защитных масок», — сообщил градоначальник.

Вместе с СИЗами уходят в прошлое обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и так далее.

Собянин отметил, что в нынешних условиях это решение должен поддержать бизнес, который и так страдает от санкций.

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Комментарии (29)

vebber
Интересно, а работники предприятий по-прежнему должны будут вакцинироваться, или это тоже отменяется (на данный момент вопрос про Москву)?
52525252
Да уж бизнес страдает от санкций? Сейчас торгаши на волне барыжничества. Посмотрите на цены. Как только спекулятивными их ни как не назвать. Посмотрел на цены простого фольсваген поло. За год он в моей комплектации подорожал на 1400000. Не бизнес а спекулянты.
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