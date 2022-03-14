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Главный спичрайтер «Алисы» презентует роман об абьюзе и зависимости

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23 марта писательница, журналистка и поэтесса Ксения Буржская представит свой второй роман — «Зверобой». Он номинирован на премию «Национальный бестселлер».

Фото: eksmo.ru/
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Ксения Буржская также известна как главный спичрайтер голосового помощника «Яндекса» «Алиса» и как соведущая Татьяны Толстой в YouTube-программе «Белый шум». С 2014 по 2018 год Буржская жила во Франции и написала об этом книгу «300 жалоб на Париж». Первый роман Буржской «Мой белый», исповедь шестнадцатилетней школьницы о ее влюбленности и взрослении, вышел в 2020 году и был благоприятно принят многими критиками. Он тоже номинирован на «Национальный бестселлер».

«Зверобой» — роман не о любви и влюбленности, а о страсти, насилии и абьюзе. Буржская задается вопросом, можно ли провести четкую границу между этими терминами — и по всему выходит, что нет. В центре внимания — любовный треугольник между двумя женщинами и одним мужчиной, и каждый из них способен повести себя жестоко по отношению к партнеру.

Кроме того, вечером 23 марта Ксения Буржская обещает прочитать свои новые стихи.

Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено. 18+

Елена Васильева

Фото: eksmo.ru/

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Комментарии (1)

266097065
Главный кто? Роман о чём? Фонтанка, у вас русские в редакции остались?
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