Роман Пелевина и тексты с судов над Павленским номинировали на «Нацбест»

В числе претендентов оказалась книга Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной» , в которой писатель рассказал о событиях и людях, повлиявших на Льва Толстого во время создания «Анны Карениной». Номинирован роман «Саша, привет!» драматурга и поэта Дмитрия Данилова, который «написал то ли антиутопию, то ли едкую сатиру на тотальную самоизоляцию, то ли ремейк рассказа Борхеса «Тайное чудо»» (так прокомментировал его номинатор, критик Михаил Визель). Также в лонг-лист попали романы «Стеклянный человек» Валерия Печейкина, «Пловец снов» Льва Наумова, «Transhumanism INC» Виктора Пелевина и другие книги и рукописи, включая материалы судов над акционистом Петром Павленским в России и Франции, собранные в книгу «Столкновение».

Из этого списка большое жюри из 20 критиков, искусствоведов, писателей и журналистов сформирует шорт-лист. В этом году в жюри много новичков, из тех, кто раньше никогда не судил литературные премии. В их числе книжный блогер Александр Демидов, известный 189 тысячам его подписчиков на ютубе как Uncle Shurik, а также петербургский рок-музыкант, основатель группы «НОМ» Андрей Кагадеев.



«Национальный бестселлер» вручается за лучший роман на русском языке, написанный в течение календарного года — изданный или в рукописи. Ответственный секретарь премии критик Владислав Толстов отметил, что в этом году на премию номинировано много рукописей — вероятно, писателей вдохновил пример прошлого года, когда сразу две рукописи — «Стрим» Ивана Шипнигова и «Время рискованного земледелия» Даниэля Орлова — вошли в лонг-лист премии и сразу же нашли себе издателей.



Победитель будет выявлен на финальной церемонии в Санкт-Петербурге 29 мая. Он получит денежную премию в размере 1 000 000 рублей, часть из которой отдаст номинатору.

