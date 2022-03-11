С петербургскими новобранцами из Каменки расторгли контракты и отвели подальше от границы с Украиной

Как рассказала «Фонтанке» мать новобранца Юлия Савельева, в конце января ее сын подписал контракт, однако это действие было не вполне добровольным и осознанным. Затем юношу с сослуживцами отправили из поселка Каменка Выборгского района Ленобласти, где он должен был проходить службу, на учения в Курск. А оттуда, по словам матери, колонна выдвинулась в сторону границы с Украиной.



«Во время движения у них вышел из строя МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный. — Прим. ред.), колонна ушла, а они остались на месте, — говорится в обращении Юлии Савельевой депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борису Вишневскому. — Они пять суток просидели на шоссе, 27 февраля их забрали в ремроту под Белгородом. Сказали, что отремонтируют или раньше в составе сборного подразделения отправят на Украину». Депутат направил соответствующий запрос командующему войсками ЗВО генерал-полковнику Александру Журавлеву.