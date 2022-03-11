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С петербургскими новобранцами из Каменки расторгли контракты и отвели подальше от границы с Украиной

Еще одного петербургского срочника едва не отправили на Украину, но после многочисленных обращений матери в различные инстанции, включая уполномоченного про правам человека в Санкт-Петербурге и петербургских депутатов, отвели от границы.

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Как рассказала «Фонтанке» мать новобранца Юлия Савельева, в конце января ее сын подписал контракт, однако это действие было не вполне добровольным и осознанным. Затем юношу с сослуживцами отправили из поселка Каменка Выборгского района Ленобласти, где он должен был проходить службу, на учения в Курск. А оттуда, по словам матери, колонна выдвинулась в сторону границы с Украиной.

«Во время движения у них вышел из строя МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный. — Прим. ред.), колонна ушла, а они остались на месте, — говорится в обращении Юлии Савельевой депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борису Вишневскому. — Они пять суток просидели на шоссе, 27 февраля их забрали в ремроту под Белгородом. Сказали, что отремонтируют или раньше в составе сборного подразделения отправят на Украину». Депутат направил соответствующий запрос командующему войсками ЗВО генерал-полковнику Александру Журавлеву.

Встревоженная мать начала писать в разные инстанции с просьбой вернуть ее сына на место прохождения срочной службы в Ленинградскую область. «В итоге в первых числах марта сыну дали написать рапорт об отказе от контракта и перевели из Белгорода в Курск, — говорит Юлия Савельева. — Также ему пришлось писать объяснительную, почему он не хочет ехать на Украину. По крайней мере, его и еще нескольких ребят, которые с ним там оказались, увезли от Белгорода. Там они будут разгружать боеприпасы и выполнять другие тыловые задачи».

Ранее мать петербургского ефрейтора, призванного на службу в июле прошлого года, обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой убрать подразделение сына от границы с Украиной. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что в спецоперации на Украине солдаты срочной службы не задействованы. Однако 9 марта Минобороны признало, что срочники в спецоперации все же участвуют. Владимир Путин поручил Главной военной прокуратуре найти виновных в том, что солдаты-срочники оказались в зоне проведения спецоперации на Украине.

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Комментарии (65)

VKuser86771196
Годы идут, Каменка остаётся сборищем отбросов.
265027801
Я вот стоял в пробке лютой, в бенуале или как там эта хрень называлась, и думал. Вот взяли бы все. Оставили бы машины и пошли погулять. Чтобы эти полташечники делали? Просто все терпилы, взяли бы и пошли. На Крузенштерна в 1999 ом. В городе Киль. Построили на Курсантов и сказали, деньги есть? Нет? Идёте воровать. Без увольнений. ЗП у нас была 20 немецких марок в месяц. Но дискотеки и прочее было бесплатно. Послали нахрен офицеров. Заперлись все в кубарях и забили. Сразу отпустили. Вывод? Да сами знаете.
Ref
"В первой партии ПТРК NLAW, Javelin и ПЗРК Stinger, отправленных из Польши, в Киеве недосчитались нескольких десятков комплексов. Куда они исчезли, никто не знает. С последующими партиями дела обстояли еще хуже — до места назначения доходит максимум половина груза. Поляки ссылаются на проблемы логистики, ведь оружие для ВФУ везут на гражданских машинах – обычных легковушках и грузовичках, опасаясь самолетов и вертолетов " С.
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