С петербургскими новобранцами из Каменки расторгли контракты и отвели подальше от границы с Украиной

Как рассказала «Фонтанке» мать новобранца Юлия Савельева, в конце января ее сын подписал контракт, однако это действие было не вполне добровольным и осознанным. Затем юношу с сослуживцами отправили из поселка Каменка Выборгского района Ленобласти, где он должен был проходить службу, на учения в Курск. А оттуда, по словам матери, колонна выдвинулась в сторону границы с Украиной.
«Во время движения у них вышел из строя МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный. — Прим. ред.), колонна ушла, а они остались на месте, — говорится в обращении Юлии Савельевой депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борису Вишневскому. — Они пять суток просидели на шоссе, 27 февраля их забрали в ремроту под Белгородом. Сказали, что отремонтируют или раньше в составе сборного подразделения отправят на Украину». Депутат направил соответствующий запрос командующему войсками ЗВО генерал-полковнику Александру Журавлеву.
Встревоженная мать начала писать в разные инстанции с просьбой вернуть ее сына на место прохождения срочной службы в Ленинградскую область. «В итоге в первых числах марта сыну дали написать рапорт об отказе от контракта и перевели из Белгорода в Курск, — говорит Юлия Савельева. — Также ему пришлось писать объяснительную, почему он не хочет ехать на Украину. По крайней мере, его и еще нескольких ребят, которые с ним там оказались, увезли от Белгорода. Там они будут разгружать боеприпасы и выполнять другие тыловые задачи».
Ранее мать петербургского ефрейтора, призванного на службу в июле прошлого года, обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой убрать подразделение сына от границы с Украиной. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что в спецоперации на Украине солдаты срочной службы не задействованы. Однако 9 марта Минобороны признало, что срочники в спецоперации все же участвуют. Владимир Путин поручил Главной военной прокуратуре найти виновных в том, что солдаты-срочники оказались в зоне проведения спецоперации на Украине.