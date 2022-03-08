Путин: Срочники не участвуют в спецоперации на Украине, дополнительного призыва резервистов не будет

«Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надёжно обеспечат безопасность и мир для народа России», – сказал Путин.

Президент России Владимир Путин снова заверил, что в спецоперации на Украине не участвуют солдаты-срочники. Об этом он сообщил в своей поздравительной речи , посвященной празднику 8 марта.

В своем обращении глава государства выразил особые слова уважения женщинам, которые проходят службу в российской армии. Также он поддержал родных и близких военнослужащих, участвующих в спецоперации.



«Хочу обратиться и к матерям, жёнам, сёстрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна», – заявил Путин.



Ранее президент подчеркнул, что в России не собираются вводить никакого особого положения, в том числе военного. По словам главы государства, сейчас в этом нет необходимости.

