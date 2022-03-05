FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -2
105.81р116.53р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Путин: Мы не планируем введение особого положения в России

В России нет нужды вводить никакого особого положения, в том числе и военного. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Печать

«Военное положение вводится в стране по указу президента, и он должен быть подтвержден Совфедом в случае военной агрессии. <…> У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет. <…> Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории РФ, нет такой необходимости сегодня», — сказал глава государства 5 марта в ходе встречи с женщинами-пилотами и бортпроводницами в преддверии Международного женского дня.

Также он отметил, что ни один призывник не участвует в спецоперации на Украине. Кроме того, Россия не намерена задействовать в ней призываемых на сборы резервистов. «Исхожу из того, что наша армия выполнит все задачи. Ни секунды в этом не сомневаюсь. Все идет по графику, как и запланировал генштаб», — добавил президент.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Новости компаний