Путин: Мы не планируем введение особого положения в России

«Военное положение вводится в стране по указу президента, и он должен быть подтвержден Совфедом в случае военной агрессии. <…> У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет. <…> Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории РФ, нет такой необходимости сегодня», — сказал глава государства 5 марта в ходе встречи с женщинами-пилотами и бортпроводницами в преддверии Международного женского дня.
Также он отметил, что ни один призывник не участвует в спецоперации на Украине. Кроме того, Россия не намерена задействовать в ней призываемых на сборы резервистов. «Исхожу из того, что наша армия выполнит все задачи. Ни секунды в этом не сомневаюсь. Все идет по графику, как и запланировал генштаб», — добавил президент.