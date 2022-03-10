Мать ефрейтора из Петербурга просит президента убрать срочников от границы с Украиной

Не все командиры услышали Верховного главнокомандующего России, объявившего, что на спецоперации на Украине не место срочникам. Это следует из письма Владимиру Путину от матери петербуржца, призванного в июле.

Текст письма «Фонтанке» 10 марта предоставила Марина Иванова. Её 20-летний сын был распределён в войсковую часть под Москвой, но физически там его нет. По словам женщины, солдат перебросили на границу с Украиной, на территорию Курской или Белгородской областей — точнее сказать сложно, поскольку от сына в последнее время приходят только короткие смс.



Обивать электронные пороги инстанций семья ефрейтора начала накануне, опасаясь, что надолго в России подразделение сына не задержится.

«По имеющейся у меня информации, командованием подразделения ведется работа, направленная на склонение солдат срочной службы к участию в специальной операции на территории Украины и подписании контракта с Вооруженными Силами Российской Федерации, против воли солдат срочной службы», — говорится в письме, отправленном в администрацию президента. Аналогичное ушло в Минобороны.

В разговоре с «Фонтанкой» петербурженка добавила подробностей, опираясь на скупые известия от сына. Предложение солдатам поступило по форме: кто готов — два шага вперёд, вышли все.

«Они запуганы. Стоят в 10–15 км от границы, от рассказов волосы дыбом встают», — говорит Иванова.

Она просит разобраться в ситуации, принять меры к соблюдению законов и вернуть срочников в те части, где они должны служить по распределению. «Как мать, у которой единственный сын, убедительно вас прошу и просто умоляю», — обращается она к президенту.

