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Песков: Путин поручил найти и наказать виновных в отправке срочников на Украину

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Президент РФ Владимир Путин поручил Главной военной прокуратуре выяснить, как солдаты-срочники оказались в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом 9 марта пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Путину было доложено о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на Украине, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — сказал Песков.

Ранее Путин неоднократно заявлял о том, что к операции привлекают только офицеров и контрактников. При этом 9 марта в Минобороны сообщили, что выявили «несколько фактов» присутствия российских солдат-срочников в частях, принимающих участие в спецоперации на Украине.

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