Песков: Путин поручил найти и наказать виновных в отправке срочников на Украину

Президент РФ Владимир Путин поручил Главной военной прокуратуре выяснить, как солдаты-срочники оказались в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом 9 марта пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.



«Путину было доложено о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на Украине, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — сказал Песков.

