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В Минобороны РФ заявили о фактах участия российских срочников в спецоперации на Украине

Минобороны России признало «несколько фактов» присутствия российских солдат-срочников в частях, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом 9 марта сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков

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«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», – сказал он.

Минобороны России

Кроме того, по данным министерства, несколько военнослужащих, в том числе срочников, оказались захвачены в результате «нападения диверсионной группы нацбатальона» на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения.

«В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», – добавил Конашенков.

Ранее заявлялось, что участие в спецоперации на Украине принимают только офицеры и военнослужащие по контракту.

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