В Минобороны РФ заявили о фактах участия российских срочников в спецоперации на Украине

«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», – сказал он.
Минобороны России
Кроме того, по данным министерства, несколько военнослужащих, в том числе срочников, оказались захвачены в результате «нападения диверсионной группы нацбатальона» на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения.
«В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», – добавил Конашенков.
Ранее заявлялось, что участие в спецоперации на Украине принимают только офицеры и военнослужащие по контракту.