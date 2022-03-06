МВД: В Петербурге в несанкционированной акции приняли участие 1500 человек, задержана половина

По её словам, общее число участников в несанкционированных акциях в городах России, в том числе в Петербурге и Москве, составило около 5,2 тысячи, задержаны более 3,5 тысячи.
«Подразделениями МВД России во взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечен правопорядок в местах проведения несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Российской Федерации. В городе Москве в несогласованной акции приняли участие около 2500 человек, задержаны 1700. В городе Санкт-Петербурге число участников составило примерно 1500 человек, 750 из них задержаны. В других регионах в несанкционированных мероприятиях приняли участие в общей сложности 1200 человек, задержаны 1061», — цитирует Ирину Волк ТАСС.