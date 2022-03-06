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МВД: В Петербурге в несанкционированной акции приняли участие 1500 человек, задержана половина

В Петербурге в несанкционированной акции 6 марта, по данным полиции, приняли участие около 1500 человек, 750 из них задержаны, то есть примерно половина. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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По её словам, общее число участников в несанкционированных акциях в городах России, в том числе в Петербурге и Москве, составило около 5,2 тысячи, задержаны более 3,5 тысячи.

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«Подразделениями МВД России во взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечен правопорядок в местах проведения несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Российской Федерации. В городе Москве в несогласованной акции приняли участие около 2500 человек, задержаны 1700. В городе Санкт-Петербурге число участников составило примерно 1500 человек, 750 из них задержаны. В других регионах в несанкционированных мероприятиях приняли участие в общей сложности 1200 человек, задержаны 1061», — цитирует Ирину Волк ТАСС.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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