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Петербуржцев массово атакуют лжеследователи. Деньги им выносят в полотенцах

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На жителей Петербурга, преимущественно пожилых, телефонные мошенники открыли самую настоящую охоту. За минувшие сутки в полицию обратились три женщины, у которых «следователи» обманным путем забрали крупные суммы. «Фонтанка» 6 марта узнала подробности.

Так, накануне в дежурную часть ГУ МВД поступило сообщение от петербурженки, которая сообщила, что ее соседка отдала преступникам 700 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что 82-летней женщине позвонила некая дама, представившаяся следователем. Она доложила, что дочь пенсионерки Лариса попала в ДТП, потерпевшему нужно лечение. Пожилая женщина сняла наличные и в тот же день отдала их некоему курьеру. Деньги пенсионерка завернула в сиреневое полотенце.

Похожим образом обманули 89-летнюю жительницу Московского района. Она отдала мошенникам 542 тысячи рублей за непривлечение невестки к уголовной ответственности. А 80-летняя пенсионерка из Приморского района взяла кредит на полмиллиона, чтобы спасти дочь от тюрьмы.

По факту всех трех случаев возбуждены уголовные дела.

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Комментарии (4)

B17S
Вы путаете одно с другим:с Украины шли звонки так называемых Айти - мошенников, а здесь идёт речь о контактных мошенничествах, когда деньги передают из рук в руки,а не с помощью списаний со счетов.
Главный спец по технике консервации
Поправьте меня, но, говорили(ТМ), мошенники с вукраинцы звонить перестали.
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