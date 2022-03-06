Петербуржцев массово атакуют лжеследователи. Деньги им выносят в полотенцах

На жителей Петербурга, преимущественно пожилых, телефонные мошенники открыли самую настоящую охоту. За минувшие сутки в полицию обратились три женщины, у которых «следователи» обманным путем забрали крупные суммы. «Фонтанка» 6 марта узнала подробности.



Так, накануне в дежурную часть ГУ МВД поступило сообщение от петербурженки, которая сообщила, что ее соседка отдала преступникам 700 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что 82-летней женщине позвонила некая дама, представившаяся следователем. Она доложила, что дочь пенсионерки Лариса попала в ДТП, потерпевшему нужно лечение. Пожилая женщина сняла наличные и в тот же день отдала их некоему курьеру. Деньги пенсионерка завернула в сиреневое полотенце.