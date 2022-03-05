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Samsung приостановил поставки в Россию, но не из-за санкций

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Южнокорейская компания Samsung решила приостановить поставку в Россию всех товаров, в том числе смартфонов, чипов, бытовой техники, сообщает 5 марта Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

РИА Новости в Samsung подтвердили, что приостанавливают поставки «в связи с текущими геополитическими событиями».

По данным агентства Рёнхап, приостановка связана с физической невозможностью отправки, а не с санкциями южнокорейского правительства или других стран. Пока ещё российские заводы Samsung функционируют без проблем, но если перебои затянутся, могут возникнуть сбои производства.

«Приостановлена отгрузка (товаров), и мы не можем отправить экспорт в Россию. Сейчас разрабатываем ответные меры», — цитирует РИА заявление источника агентства.

Южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines решили на полмесяца отменить рейсы в Москву, в том числе транзитные грузовые рейсы, из-за невозможности заправить самолеты в столичном аэропорту.

Ранее, как писала «Фонтанка», Южная Корея добилась исключения своих производителей из санкций США против России. Взамен она обязуется проводить собственный экспортный контроль такого же уровня.

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Комментарии (1)

260881521
Посмотрев на Apple и очередь в икею Самсунь решил воспользоваться ситуацией, да и сплавить залежавшийся товар.
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