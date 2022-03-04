Южная Корея добилась у США своего исключения из антироссийских санкций

Южная Корея добилась исключения своих производителей из санкций США против России. Взамен она обязуется проводить собственный экспортный контроль такого же уровня, передаёт 4 марта РИА Новости со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики страны. Такой шаг поможет снизить «неопределенность» для южнокорейских компаний.
В Вашингтоне оценили усилия Южной Кореи в плане антироссийских санкций и решили, что они согласуются с действиями международного сообщества, поэтому страна может получить исключение из FDPR.
«Американская сторона подтвердила, что в течение нескольких дней включит Южную Корею в список стран, исключенных из правила FDPR. Южнокорейское правительство одновременно примет дополнительные меры экспортного контроля (против России. — Прим. ред.) на уровне, совпадающем с США и международным сообществом», — говорится в заявлении министерства.
Министерство торговли США отметило, что хотя корейские стиральные машины, смартфоны, автомобили и другие «потребительские товары» попадают под действие FDPR, в принципе они являются «исключениями», если не подходят для военных нужд РФ.