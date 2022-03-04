Южная Корея добилась у США своего исключения из антироссийских санкций

Южная Корея добилась исключения своих производителей из санкций США против России. Взамен она обязуется проводить собственный экспортный контроль такого же уровня, передаёт 4 марта РИА Новости со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики страны. Такой шаг поможет снизить «неопределенность» для южнокорейских компаний.



В Вашингтоне оценили усилия Южной Кореи в плане антироссийских санкций и решили, что они согласуются с действиями международного сообщества, поэтому страна может получить исключение из FDPR.

