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Южная Корея добилась у США своего исключения из антироссийских санкций

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Южная Корея добилась исключения своих производителей из санкций США против России. Взамен она обязуется проводить собственный экспортный контроль такого же уровня, передаёт 4 марта РИА Новости со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики страны. Такой шаг поможет снизить «неопределенность» для южнокорейских компаний.

В Вашингтоне оценили усилия Южной Кореи в плане антироссийских санкций и решили, что они согласуются с действиями международного сообщества, поэтому страна может получить исключение из FDPR.

«Американская сторона подтвердила, что в течение нескольких дней включит Южную Корею в список стран, исключенных из правила FDPR. Южнокорейское правительство одновременно примет дополнительные меры экспортного контроля (против России. — Прим. ред.) на уровне, совпадающем с США и международным сообществом», — говорится в заявлении министерства.

Министерство торговли США отметило, что хотя корейские стиральные машины, смартфоны, автомобили и другие «потребительские товары» попадают под действие FDPR, в принципе они являются «исключениями», если не подходят для военных нужд РФ.

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Комментарии (8)

А13579
Ну, если Америка Корее снисходительно разрешила…
265881937
бинго! подозреваю наличие штатовского капитала в юкорейских компаниях...да и на здоровье...
4u6uc
мне казалось что сами страны должны решать будут санкции или нет, а тут у америкосов разрешение поссать выйти надо спрашивать...
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