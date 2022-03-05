Куда пойти 5–8 марта: выставка об эмоциях, Масленица, «Касабланка» и пророчества Арендт

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Актуальное В парках сожгут чучела Маслениц

До 8 марта, 6+

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







К Масленице в Петербурге организованы традиционные локальные и общегородские гулянья. Уличные развлечения с песнями, танцами и сжиганием чучел запланированы на 6 марта в ЦПКиО, Петропавловской крепости и в Павловском парке. В Музее хлеба и Музее истории религии — лекции о верованиях и традициях. Подробности — в гиде «Фонтанки».

Подснежники в Ботаническом

До 8 марта, 0+



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Тем, кому хотелось бы выбраться на природу, на этих выходных стоит зайти в Ботанический сад. Там уже появились первые подснежники. В павильоне «Зелёный домик» ещё стоят срезы сирени и тюльпаны.



«Касабланка» снова в прокате

C 3 марта, 12+



скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







«Иноекино» выпускает в российский прокат мелодраму «Касабланка» Майкла Кёртица к её 80-летию. Хотя Вторая мировая формально — лишь фон для сюжета об американце, который помогает европейцам перебраться в Штаты и выбирает между чувствами и обязательствами, многие относят «Касабланку» к фильмам скорее военным, чем любовным. В 1944 году работу удостоили трех важных «Оскаров» — как лучшую картину, за сценарий и режиссуру. Оператор — Артур Идисон, пионер эстетики нуара. Показы «Касабланки» во всех кинотеатрах проходят на английском языке с русскими субтитрами.

«Дом скульптора» открыт для всех

5 марта, 11:00–18:00, 12+



Фото: афиша / vk.com/sculpday Поделиться Поделиться







В субботу «Дом скульптора» объявляет День открытых дверей. В тридцати мастерских пройдут мастер-классы, художники расскажут о разных техниках работы и постараются обозначить главное в истории искусства, не используя сложную терминологию. Вход свободный для всех.

Яани Кирик станет садом

6 марта, 19:00, 8 марта, 22:00, 18+



Фото: с сайта jaanikirik.ru Поделиться Поделиться







На два вечера концертный зал Яани Кирик превратится в маленький оазис с цветами и деревьями. Растения туда завезут к весенним концертам академической музыки. Зазвучат орган, рояль, флейта, виолончель. В программе «Музыка среди цветов» есть и классические, и современные композиции.

В музеях

«Тондо» как символы мира

До 13 марта, 16+



Фото: с сайта Arts Square Gallery Поделиться Поделиться







В Arts Square Gallery заработала выставка «Холст. Масло. Круг». Последнее слово в названии — не только напоминание о том, что прямо сейчас в стране отмечают Масленицу, но и отсылка к идее, что блин в славянской культуре — не что иное, как олицетворение солнца и конечности мира. В залах собрали только «круглые» картины. Работы такого типа называются «тондо».

В One’s Mind — хрупкость эмоций

6 марта — 3 апреля, 0+

Уязвимость стала главной идеей выставки в One’s Mind «FRAGILE! Осторожно: хрупкий груз!». Художники, среди которых — выходцы из разных городов, обыгрывают самые сильные чувства. В работе Юлии Кушнаренко страсть в буквальном смысле испепеляет и человека, и пространство вокруг, а оскалившаяся шипами монохромная композиция скульптора Наре Тонян олицетворяет токсичность в отношениях. Сочетания черепков нежнейших оттенков, составленные Викторией Дего, — призыв к смотрящему «почувствовать тишину» и ненадолго поймать состояние, «когда всё вокруг замирает, и слышно лишь самого себя».



В Академии познакомят с Угаровым

с 5 марта по 3 апреля, 12+



Борис Угаров. Пушкин

1970

Картон, масло

Государственный Русский музей Фото: с сайта artsacademymuseum.org Поделиться Поделиться







В музее Академии художеств открылась выставка полотен Бориса Угарова. Мастер русской живописной школы, он прославился историческими темами. Известны его «В колхоз. 1929 год» (1955), «Октябрь» (1964), «Возрождение» (1980). и «Ленинградка. В 1941-м» (1961). Угаров писал современников и интеллигентов прошлого. Среди картин, есть, например, «Портрет скульптора М. К. Аникушина » (1962). Кураторы выставки отбирали самые интересные полотна мастера и компоновали их не один месяц. Картины хранятся в частных и государственных собраниях — Русском музее и Третьяковке. Подробнее о выставке и режиме работы музея Академии — в социальных сетях.

Послушать музыку

В Филармонии — о классике джаза

5 марта, 20:00, 16+



Фото: с официального сайта Филармонии Поделиться Поделиться







Бэнд Jazz Philharmonic Orchestra в Большом зале Филармонии представляет программу, посвященную музыке Джона Колтрейна. Американского саксофониста принято считать одной из важнейших фигур в истории джаза ХХ века. Он играл со многими звёздами, например с Майлзом Дэвисом и Полом Чемберсом. На вечере выступает коллектив Jazz Philharmonic Orchestra под руководством Кирилла Бубякина, специальным гостем стал американский саксофонист Тодд Херберт.



«Каста» предлагает держаться вместе

7 марта, 20:00. 16+

Чтобы собрать фанатов, «Каста» нашла сразу два повода. В клубе «Морзе» хип-хоп-бэнд отметит 20-летие альбома «Громче воды, выше травы», а заодно и сольника Влади «Что нам делать в Греции». Петь будут вместе с поклонниками.

Редкие оперетты исполнят на русском

6–7 марта, 19:00, 8 марта, 14:00, 16+



Фото: с официального сайта Театра музыкальной комедии Поделиться Поделиться







Гала-концерт звёзд оперетты «Ради женщин, ради женщин!» — в Театре музыкальной комедии. На площадке программу называют «музыкальным калейдоскопом», поясняя, что «Сильва», «Веселая вдова» и «Летучая мышь» в ней соседствуют с новыми, часто впервые исполняемыми на русском, ариями из малоизвестных оперетт. Такими оказались фрагменты французских «Цыганских песен», отдельные номера из «Женщины, которая знает, чего хочет, или Манон» Оскара Штрауса или из музыкальной комедии Сидни Джонса «Гейша». Среди исполнителей — лауреаты премии «Золотая маска» Манана Гогитидзе, Иван Корытов и обладатель «Золотого софита» Кирилл Гордеев, артисты Московского театра оперетты и другие.



Мариинский встречает весну

8 марта, 15:00, 6+

Брасс-ансамбль Мариинского театра представит программу «Навстречу весне». В концертном зале музыканты исполнят увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» Чайковского, «Венеру» и «Юпитер» из сюиты «Планеты» англичанина Густава Холста, Oblivion и Libertango аргентинского композитора Астора Пьяццоллы.

Узнать новое

Научный журналист научит подделывать мумии

6 марта, 18:00, 16+

Редактор портала antropogenez.ru, руководитель оргкомитета форумов «Учёные против мифов», научный журналист Александр Соколов в субботу выступает с лекцией о подделке мумий «от кыштымского карлика до персидской принцессы». Желающих встретит в баре «Бухарест». Регистрация обязательна.

DACH_FEST 2022 поставит в центр писателей

6 и 7 марта, 16+

Фестиваль немецкоязычных стран DACH_FEST 2022 в филиале Библиотеки им. Маяковского «Охта-8» обыграют тематически и поговорят о литературе. В первый день доцент кафедры европейских языков Института лингвистики РГГУ Ольга Асписова познакомит слушателей с фигурой Урса Видмера — автора книг «Дневник моего отца», «Любовник моей матери», «Господин Адамсон» и «Жизнь гнома». Во второй день Светлана Аверкина, глава научно-образовательного центра «Центр немецкого языка и культуры Германии, Австрии, Швейцарии», расскажет о творчестве новелиста Генриха Цщокке, поэта и романиста Альберта Штеффана и их коллеги Фреда Ульмана.



В РНБ говорят о женщинах

6 марта, 16:00, 18+



Стенберг В.А., Стенберг Г.А. Шесть девушек ищут пристанища. Комедия в 7 частях: [Плакат. — М., 1928. — 1 л.: Хромолитография, фототипия; 109x125 см. Фото: официальная группа РНБ / vk.com Поделиться Поделиться







Женщинам-режиссёрам, актрисам, операторам посвящают встречу в актовом зале Нового здания РНБ в воскресенье. Ведущие расскажут о том, с чем сталкиваются женщины в современной киноиндустрии в разных странах и о чём хотят говорить. Вход свободный для всех.

На экране

Ученик Сокурова покажет небо

С 3 марта, 18+

В прокат вышла камерная драма Александра Золотухина «Брат во всём». Новая картина ученика Александра Сокурова, как и предыдущая — «Мальчик русский», дань теме войны. На этот раз сюжетный фокус направлен на близнецов, которые мечтают стать пилотами. Ленту высоко оценили на Венецианском кинофестивале.

Папа вернулся

С 25 февраля, 18+

В кинотеатрах вновь «Крестный отец» — фильму Фрэнсиса Форда Копполы о, пожалуй, самой знаменитой семье мафиози исполняется 50 лет. К юбилею оскароносной ленты с Аль Пачино и Марлоном Брандо её отреставрировали под руководством самого режиссёра.

Социальная дилемма — из Ирана

C 3 марта, 16+



Автор: Про:взгляд / YouTube