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Ботсад приглашает на «Сиреневую терапию»

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Традиционная февральско-мартовская выставка сирени, тюльпанов и первоцветов в Ботаническом саду в этом году станет частью фестиваля «Оттепель чувств».

Фото: pixabay.com/
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С 19 февраля в павильоне «Зелёный домик» Ботанического сада вы сможете увидеть цветущую сирень, тюльпаны и первоцветы. Павильон также украсят картины на ботаническую тему, в том числе маслом (художницы Елены Перминовой) и вышивка шелковыми лентами (авторства Лады Мосягиной). Сад обещает также традиционные тематические «весенние» фотозоны.

Обратите внимание, что в выходные и праздничные дни с 19 февраля по 8 марта выставка «Сиреневая терапия» станет частью фестиваля «Оттепель чувств», в рамках которого можно будет также прогуляться по оранжереям, сходить в Ботанический музей, попасть на творческие мастер-классы. А 19 февраля в Актовом зале состоится показ мод 1930-х — 50-х годов от клуба винтажного стиля «Ретроспектива», начало в 13:00.

Выставка «Сиреневая терапия» пройдёт в Зелёном домике с 19 февраля по 8 марта с 10 до 17 часов. 19, 20, 23, 26 и 27 февраля и 6, 7, 8 марта она будет частью фестиваля «Оттепель чувств». Подробности — на сайте Ботсада.

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Анастасия Семенович

Фото: pixabay.com/

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