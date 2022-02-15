Ботсад приглашает на «Сиреневую терапию»

Традиционная февральско-мартовская выставка сирени, тюльпанов и первоцветов в Ботаническом саду в этом году станет частью фестиваля «Оттепель чувств».

С 19 февраля в павильоне «Зелёный домик» Ботанического сада вы сможете увидеть цветущую сирень, тюльпаны и первоцветы. Павильон также украсят картины на ботаническую тему, в том числе маслом (художницы Елены Перминовой) и вышивка шелковыми лентами (авторства Лады Мосягиной). Сад обещает также традиционные тематические «весенние» фотозоны.



Обратите внимание, что в выходные и праздничные дни с 19 февраля по 8 марта выставка «Сиреневая терапия» станет частью фестиваля «Оттепель чувств», в рамках которого можно будет также прогуляться по оранжереям, сходить в Ботанический музей, попасть на творческие мастер-классы. А 19 февраля в Актовом зале состоится показ мод 1930-х — 50-х годов от клуба винтажного стиля «Ретроспектива», начало в 13:00.

