Поесть блинов и обратиться к солнцу. Где отметить Масленицу в Петербурге

Первые дни марта — Масленичная неделя, и, несмотря на происходящие в мире события, музеи и театральные коллективы организовали праздники со сжиганием чучел и традиционными забавами. (6+)



Фото: Eduard Egorov from Pixabay Поделиться Поделиться







В Музее хлеба 5 марта пришедшим расскажут всё о блинах. Интерактивная лекция о «царских», «с припёком» и с самыми невероятными начинками начнётся в 15:00.

Похожая программа, правда с акцентом на языческие мотивы, стартует 6 марта в Музее истории религии. Чтобы дети общались со своей возрастной категорией и ничего не упустили, родителям стоит выбрать подходящий сеанс: в 12:00 стартует программа для ребят 6–8 лет, с 14:30 — для тех, кто постарше.



В Шереметевском дворце 5 и 6 марта семьи ждут на интерактивные занятия «Рад скомрах о своих домрах», посвящённые культуре бродячих музыкантов.

На центральной сценической площадке «Петербург-концерта» — в Доме Кочневой — 5 марта пройдёт представление «Широкая Масленица» с играми, хороводами, русскими народными песнями и сказками. Звонок прозвучит в 19:00.

В Петропавловской крепости 6 марта с 12:00 до 18:00 работает «Масленичный городок» под открытым небом. На сцене в Нарышкином бастионе выступают фольклорные коллективы — ансамбль казачьей песни «Сакма», фолк-шоу-группа «Трын-трава», «Капелла Таврическая». В палатках собираются печь блины. Завершат празднество сжиганием Масленицы.

В этот же день большое гулянье развернётся в ЦПКиО им. Кирова. Программа «Шуми, Масленица» состоит из представления уличных театров и семейных игр.

Отогреться, присоединиться к настольным играм, да и в целом более спокойно провести время можно в воскресенье в филиалах Библиотеки им. Маяковского. Например, в интеллектуальном центре «Охта-8» сотрудники собираются читать вслух народные сказки.



Тем, кто готов выехать за пределы Петербурга, стоит обратить внимание на праздник в Павловском парке. В этом году Масленицу там решено отмечать «камерно», и, чтобы не устраивать столпотворений, открыты тематические площадки сразу в пяти местах. В 14:00 на точке № 1 начнётся хороводный мастер-класс, а в 15:00 — детский спектакль «Как царевну Несмеяну рассмешить пытались». На площадке № 3 c 12:30 до 15:30 активные игры для малышей устроят актёры в костюмах героев русских народных сказок. Также в парке работает «Катальная горка». Кульминацией уличных гуляний станет сжигание четырёхметрового чучела. Точное время этой акции организаторы пока что держат в секрете, поэтому детали лучше узнавать на месте или заранее.



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Ольга Минеева

