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В Петербурге уже холоднее климатической нормы, в Ленобласти обещают -19. И цветут подснежники

В Петербурге холодает, минус уже заметный. В Ленинградской области предстоящей ночью местами может быть 19 градусов мороза.

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Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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По данным СЗ УГМС на 21:30, в городе минус 2. По данным «Яндекса», преимущественно минус 3–4, что на 2 градуса ниже климатической нормы, а в Курортном районе и все минус 5. Ночью температура составит минус 7 градусов, что на 7 градусов ниже климатической нормы.

У СЗ УГМС прогноз на ночь ещё суровее: в городе минус 9–11, местами до минус 16 градусов. А в области минус 9–14, местами до минус 19 градусов. Такую погоду нам принёс антициклон.

При этом в Петербурге уже заметили расцветающие подснежники: сказалась долгая оттепель.

Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

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Комментарии (1)

Дежурный врач
Ну хоть тут нет противников России. Господи, лепота какая....
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