В Петербурге уже холоднее климатической нормы, в Ленобласти обещают -19. И цветут подснежники

По данным СЗ УГМС на 21:30, в городе минус 2. По данным «Яндекса», преимущественно минус 3–4, что на 2 градуса ниже климатической нормы, а в Курортном районе и все минус 5. Ночью температура составит минус 7 градусов, что на 7 градусов ниже климатической нормы.



У СЗ УГМС прогноз на ночь ещё суровее: в городе минус 9–11, местами до минус 16 градусов. А в области минус 9–14, местами до минус 19 градусов. Такую погоду нам принёс антициклон.



При этом в Петербурге уже заметили расцветающие подснежники: сказалась долгая оттепель.

