Антициклон меняет погоду. Пока в Петербурге плюс, но через несколько часов может быть минус 12

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 февраля в городе облачно с прояснениями, снегопад закончился ночью. Ветер стихает, днем он будет умеренным. Температура воздуха в течение суток -1...+1 градус. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет интенсивно повышаться.



Северная столица постепенно переходит под влияние гребня антициклона. «Вместе с ростом атмосферного давления в облаках появятся прояснения, осадки прекратятся, а температурный фон окажется в зоне слабых оттепелей, что на 4–5 градусов выше средних многолетних показателей. <...>Атмосферное давление будет активно расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

