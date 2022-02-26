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Антициклон меняет погоду. Пока в Петербурге плюс, но через несколько часов может быть минус 12

Небо в Петербурге начало проясняться. Температура всё ещё плюсовая, но ночью она резко упадёт.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 февраля в городе облачно с прояснениями, снегопад закончился ночью. Ветер стихает, днем он будет умеренным. Температура воздуха в течение суток -1...+1 градус. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет интенсивно повышаться.

Северная столица постепенно переходит под влияние гребня антициклона. «Вместе с ростом атмосферного давления в облаках появятся прояснения, осадки прекратятся, а температурный фон окажется в зоне слабых оттепелей, что на 4–5 градусов выше средних многолетних показателей. <...>Атмосферное давление будет активно расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье, по его словам, осадков не ожидается, выглянет солнце. Ночью заметно похолодает, а днём столбики термометров вновь устремятся к нулю.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

Piter Russo
Может быть, а может не быть, и все не точно?
Grend
«А может быть ворона, а может быть собака», а может быть омон.
bluxer
Аномальный мороз.
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