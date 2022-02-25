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Ученик Сокурова покажет историю братьев-военных

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С 3 марта в прокате — только что показанный на Берлинском фестивале «Брат во всем», камерная драма Александра Золотухина, еще одного выпускника звездного кавказского курса Александра Сокурова, того же, на котором учились Кантемир Балагов, Кира Коваленко и Владимир Битоков.

Фото: vk.com/pionercinema
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Первая лента Золотухина — «Мальчик русский» — продемонстрировала, что режиссер отлично умеет снимать войну как камерное событие, личное переживание, а не эффектное зрелище. Теперь он этот творческий успех закрепляет. Герои «Брата» — близнецы, которых объединяет еще и любовь к самолетам и мечта стать летчиками. И для обоих реализация этой мечты становится тяжелым испытанием. Учитывая уже сформировавшийся почерк Золотухина — должна быть вещь трогательная и эффектная. А главное — более чем актуальная.

27 февраля в 16:40 в кинотеатре «Аврора» фильм представят режиссер и съемочная группа.

16+

Иван Чувиляев

Фото: vk.com/pionercinema

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