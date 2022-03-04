Следствие в Петербурге просит арестовать гендиректора компании «Петрострой» по делу о мошенничестве

О ходатайстве «Фонтанке» 4 марта сообщили в объединённой пресс-службе судов. Ипатова задержали накануне и допросили, обвинение ещё не предъявлялось. По данным нашего издания, в материалах — хищение средств дольщиков ЖК «Ломоносов», «Северный вальс», «Чистый ручей», «Материк», всего — более 600 потерпевших. Ипатов свою вину не признаёт.
Примерно год назад Ипатову не позволили улететь из Петербурга в Занзибар, тогда он проходил подозреваемым по делу о привлечении денежных средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Смольнинский райсуд зарегистрировал его в январе, но дальше предварительного заседания пока не продвинулся.
В то же время стало известно еще об одном деле об особо крупном мошенничестве по факту хищения руководством ООО «Петрострой» средств почти 6,3 тысячи дольщиков жилых комплексов «Материк» (Мурино), «Северный вальс» (Всеволожск) и «Чистый ручей» (Сертолово). Речь шла о сумме в 5,2 млрд рублей. По аналогичной статье было также дело, где потерпевшими выступали дольщики ЖК «Ломоносов».
В августе 2021 года стало известно, что достройкой проблемных домов «Петростроя» в Ленобласти займется компания «Самолёт».