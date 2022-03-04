Следствие в Петербурге просит арестовать гендиректора компании «Петрострой» по делу о мошенничестве

О ходатайстве «Фонтанке» 4 марта сообщили в объединённой пресс-службе судов. Ипатова задержали накануне и допросили, обвинение ещё не предъявлялось. По данным нашего издания, в материалах — хищение средств дольщиков ЖК «Ломоносов», «Северный вальс», «Чистый ручей», «Материк», всего — более 600 потерпевших. Ипатов свою вину не признаёт.



Примерно год назад Ипатову не позволили улететь из Петербурга в Занзибар, тогда он проходил подозреваемым по делу о привлечении денежных средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Смольнинский райсуд зарегистрировал его в январе, но дальше предварительного заседания пока не продвинулся.

