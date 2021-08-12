Проблемные дома «Петростроя» в Ленобласти достроит «Самолет». Квартир ждут тысячи дольщиков

Правительство Ленинградской области в четверг, 12 августа, заявило о решении проблемы обманутых дольщиков строительной компании «Петрострой».



Достройкой корпусов в проблемных ЖК «Петростроя» займется девелоперская компания «Самолет». До этого свыше 6,2 тысячи покупателей квартир ждали их сдачи по несколько лет без особых надежд.



В каждом из трех недостроенных жилых комплексов «Петростроя» разные причины для задержки, и не всегда вина лежит только на строителях. К примеру, в «Севером вальсе» на Рябовском шоссе власти приняли решение снизить высотность с 17 до 12 этажей, а что делать с покупателями квартир на «отрезанных этажах», пришлось думать строителям. Однако в конечном итоге в уголовном деле, фигурантами которого могут стать руководители и владельцы «Петростроя», звучит цифра 5,2 млрд рублей, похищенных, по версии следствия, у покупателей.

