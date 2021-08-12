Проблемные дома «Петростроя» в Ленобласти достроит «Самолет». Квартир ждут тысячи дольщиков

Правительство Ленинградской области в четверг, 12 августа, заявило о решении проблемы обманутых дольщиков строительной компании «Петрострой».
Достройкой корпусов в проблемных ЖК «Петростроя» займется девелоперская компания «Самолет». До этого свыше 6,2 тысячи покупателей квартир ждали их сдачи по несколько лет без особых надежд.
В каждом из трех недостроенных жилых комплексов «Петростроя» разные причины для задержки, и не всегда вина лежит только на строителях. К примеру, в «Севером вальсе» на Рябовском шоссе власти приняли решение снизить высотность с 17 до 12 этажей, а что делать с покупателями квартир на «отрезанных этажах», пришлось думать строителям. Однако в конечном итоге в уголовном деле, фигурантами которого могут стать руководители и владельцы «Петростроя», звучит цифра 5,2 млрд рублей, похищенных, по версии следствия, у покупателей.
Приход «Самолета» на стройплощадку в этих ЖК намечен на середину сентября. В ряде случаев достраивать будет уже по сути нечего — кое-где областные власти уже дали добро на ввод некоторых корпусов. На каких именно условиях «Самолет» вписывается в эту историю, тоже не очень понятно — по данным 47news, речь точно не идет о выделении ему новых участков. Возможно, предполагают эксперты, в качестве благодарности за снятие в регионе социального напряжения девелопер получит право на превышение высотности в своих проектах.
Крупный застройщик «Петрострой» возводит ЖК «Северный вальс» во Всеволожске, ЖК «Чистый ручей» во Всеволожском районе Ленобласти, ЖК «Материк» в Мурино и ЖК «Ломоносов» в городе Ломоносове. В Главном следственном управлении ГУ МВД уже возбуждено три уголовных дела о мошенничестве и, соответственно, одно по статье 200.3, которое вменяют гендиректору компании Дмитрию Ипатову.