Гендиректора «Петростроя» задержали в Пулково при посадке на рейс в Занзибар

По данным «Фонтанки», в ночь на 20 марта Дмитрия Ипатова уже процессуально задержали на двое суток по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении ГУ МВД по редкой статье 200.3 УК — «Привлечение денежных средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

По информации «Фонтанки», к ночи 19 марта оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД не дали вылететь из Пулково за границу 47-летнему генеральному директору компании «Петрострой» Дмитрию Ипатову. Так что около 23 часов лайнер отправился на африканский курорт острова Занзибар без него. Сопровождающую его супругу и ребенка, разумеется, не останавливали.

Напомним, за три дня до этой ситуации в Пулково «Фонтанка» сообщала, что по факту хищений более 5 млрд рублей при строительстве объектов группы компаний «Петрострой» возбуждено уголовное дело по мошенничеству. Заметим, следствие не исключает появление более 6 тысяч новых обманутых дольщиков. Более того, как сообщал 47news, экономическая полиция из-за опасения массовых недовольств поставила в известность даже Центр «Э». Сама же компания заявляла в те дни, что не согласна с позицией силовиков.

Что касается темы будущего в бизнесе Дмитрия Ипатова, то сегодня, 21 марта, около 12 часов Московский районный суд Петербурга рассмотрит меру пресечения ньюсмейкеру.

О том, почему Дмитрия Ипатова сняли с рейса, хотя формально у него не было ограничений в передвижениях, а также о его оригинальной реакции на действия полицейских, читайте в материале 47news.