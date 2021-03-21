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Гендиректора «Петростроя» задержали в Пулково при посадке на рейс в Занзибар

Несмотря на грустные новости о своей компании — застройщике «Петрострой» — гендиректор решил улететь в Африку. Ему сорвали отдых и ознакомили с уголовным делом, где ключевые слова — многоквартирные дома.

По информации «Фонтанки», к ночи 19 марта оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД не дали вылететь из Пулково за границу 47-летнему генеральному директору компании «Петрострой» Дмитрию Ипатову. Так что около 23 часов лайнер отправился на африканский курорт острова Занзибар без него. Сопровождающую его супругу и ребенка, разумеется, не останавливали.

По данным «Фонтанки», в ночь на 20 марта Дмитрия Ипатова уже процессуально задержали на двое суток по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении ГУ МВД по редкой статье 200.3 УК — «Привлечение денежных средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

Напомним, за три дня до этой ситуации в Пулково «Фонтанка» сообщала, что по факту хищений более 5 млрд рублей при строительстве объектов группы компаний «Петрострой» возбуждено уголовное дело по мошенничеству. Заметим, следствие не исключает появление более 6 тысяч новых обманутых дольщиков. Более того, как сообщал 47news, экономическая полиция из-за опасения массовых недовольств поставила в известность даже Центр «Э». Сама же компания заявляла в те дни, что не согласна с позицией силовиков.

Что касается темы будущего в бизнесе Дмитрия Ипатова, то сегодня, 21 марта, около 12 часов Московский районный суд Петербурга рассмотрит меру пресечения ньюсмейкеру.

О том, почему Дмитрия Ипатова сняли с рейса, хотя формально у него не было ограничений в передвижениях, а также о его оригинальной реакции на действия полицейских, читайте в материале 47news.

Крупный застройщик «Петрострой» возводит ЖК «Северный вальс» во Всеволожске, ЖК «Чистый ручей» во Всеволожском районе Ленобласти, ЖК «Материк» в Мурино и ЖК «Ломоносов» в городе Ломоносов. В Главном следственном управлении ГУ МВД уже возбуждено три уголовных дела по мошенничеству и, соответственно, одно по статье 200.3, которое вменяют Дмитрию Ипатову.

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