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В Петербурге суд отказался ограничивать свободу гендиректора «Петростроя», остановленного на пути в Африку

Московский райсуд Петербурга рассмотрел вопрос о мере пресечения для главы компании-застройщика «Петрострой», дома которой фигурируют в уголовном деле о миллиардных хищениях. Причин ограничивать его свободу не нашли.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 21 марта следствие просило суд ограничить Дмитрия Ипатова запретом определённых действий. Гендиректор строительной компании проходит подозреваемым по делу о привлечении денежных средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, но несмотря на это, как указал следователь, 19 марта махнул с семьёй на отдых в Занзибар. Сесть в самолёт Ипатову не дали.

Сам подозреваемый заявил, что формально его путешествию ничего не мешало — меру пресечения ранее ему не избирали. «Суду не представлены объективные данные, свидетельствующие о том, что Ипатов может скрыться от органов следствия и суда, и таким образом доводы стороны защиты о том, что Ипатов, не нарушая никаких запретов, намеревался с семьей выехать за пределы РФ в туристических целях, объективно не опровергнуты», — сообщают в пресс-службе. Суд следствию отказал.

О реакции гендиректора «Петростроя» на действия полицейских читайте в материале 47news. В начале недели стало известно ещё об одном уголовном деле, в котором встречается название «Петрострой». Следствие предполагает, что у дольщиков трех жилых комплексов компании в Ленобласти могли похитить не менее 5,2 млрд рублей.

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Комментарии (8)

sektor7
Хорошая новость.
А то так каждый следователь или оперативник решит, что может так поступать. Без постановления суда.
Пусть учиться собирать доказательную базу в подобных условиях.
Danik
Надо неустойку и моральный ущерб челу оплатить. Пострадал же. А лучше путевку на Мальдивы поменять за счет обманутых. Им же уже всё равно.
ДЮрьевич
Суд сказал, что мусора опять перебдели. Лучше бы они конечно это сделали, когда ещё денег не собрали с людей. А сейчас мусора заплатят за билеты и невиноватый совсем полетит на Занзибар как доктор айболит
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