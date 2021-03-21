В Петербурге суд отказался ограничивать свободу гендиректора «Петростроя», остановленного на пути в Африку

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 21 марта следствие просило суд ограничить Дмитрия Ипатова запретом определённых действий. Гендиректор строительной компании проходит подозреваемым по делу о привлечении денежных средств граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, но несмотря на это, как указал следователь, 19 марта махнул с семьёй на отдых в Занзибар. Сесть в самолёт Ипатову не дали.

Сам подозреваемый заявил, что формально его путешествию ничего не мешало — меру пресечения ранее ему не избирали. «Суду не представлены объективные данные, свидетельствующие о том, что Ипатов может скрыться от органов следствия и суда, и таким образом доводы стороны защиты о том, что Ипатов, не нарушая никаких запретов, намеревался с семьей выехать за пределы РФ в туристических целях, объективно не опровергнуты», — сообщают в пресс-службе. Суд следствию отказал.