«Глэдис» продлила Петербургу «желтый» уровень опасности до утра

«Желтый» уровень погодной опасности в Петербурге продлен до утра 26 февраля. Водителей просят по возможности отказаться от поездок на машинах из-за повышенного риска ДТП, а пешеходов — проявлять особую осторожность.



Второй уровень погодной опасности, объявленный в Петербурге утром 24 февраля, продлен до 8 часов утра субботы, сообщает 25 февраля пресс-служба Смольного со ссылкой на Гидрометцентр России. В городе ожидается сильный ветер с порывали до 15–20 м/с. На Петербург идет штормовой циклон «Глэдис».