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Штормовая «Глэдис» портит Петербургу субботу. На смену ей придёт мороз

В последние выходные февраля петербургская погода напоминает, что весна близко, но ещё не пришла. Синоптики обещают снег, ветер и морозную ночь.

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Об ухудшении прогнозов со ссылкой на метеорологов предупредили в ГУ МЧС по Петербургу. В субботу, 26 февраля, горожанам обещают усиление ветра до 20 метров в секунду. Ночью ждут мокрый снег, день пройдёт без существенных осадков. Температура в течение суток будет колебаться от –1 до +1.

В воскресенье плюсов в прогнозе нет. По данным Северо-Западного гидрометцентра, в ночь на 27 февраля в Петербурге похолодает до –6 … –8, а в окрестностях до –3 градусов. К обеду распогодится до минус двух градусов, возможно, столбик термометра подтянется до нуля. Сложностей пешеходам и автомобилистам добавит гололедица.

Ветреную погоду Петербургу обеспечит «Глэдис» — третий за последнюю неделю штормовой циклон, обрушившийся на Европу.

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Комментарии (1)

260569221
Предлагаю ввести «самые жёсткие и небывалые санкции» против этого циклона!!!!!!!!
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