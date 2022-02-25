Штормовая «Глэдис» портит Петербургу субботу. На смену ей придёт мороз

Об ухудшении прогнозов со ссылкой на метеорологов предупредили в ГУ МЧС по Петербургу. В субботу, 26 февраля, горожанам обещают усиление ветра до 20 метров в секунду. Ночью ждут мокрый снег, день пройдёт без существенных осадков. Температура в течение суток будет колебаться от –1 до +1.

В воскресенье плюсов в прогнозе нет. По данным Северо-Западного гидрометцентра, в ночь на 27 февраля в Петербурге похолодает до –6 … –8, а в окрестностях до –3 градусов. К обеду распогодится до минус двух градусов, возможно, столбик термометра подтянется до нуля. Сложностей пешеходам и автомобилистам добавит гололедица.