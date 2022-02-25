На Петербург идёт штормовой циклон «Глэдис», Ленобласть окажется в эпицентре

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 февраля днём вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Воздух прогреется до плюс 2–4 градусов. На дорогах ночью и утром гололедица.

Сегодняшние плюс 3 при повышенной влажности воздуха 82% будут ощущаться как минус 4 градуса, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от минус 13 до плюс 1 градуса. Самое холодное 25 февраля выдалось в 1963 году, минус 23 днём, а самое тёплое — в 1997 году, плюс 6.



Северо-Запад России сегодня попадёт под удар «Глэдиса» — третьего за последнюю неделю штормового циклона, обрушившегося на Европу. Так же, как его предшественники, он движется в сторону России, поясняет центр «Фобос».

«Случится это уже сегодня. И под удар попадёт северо-запад нашей страны. Начнутся осадки: местами в Карелии и Ленинградской области довольно сильные, порядка четверти февральской нормы за сутки. На территории России вихрь столкнётся с антициклоном, из-за этого резко увеличатся контрасты давления. И поднимется настоящий шторм: задувать будет от Белого моря до Южной Балтики. А в эпицентре ненастья окажутся восток Ленинградской и Новгородской областей — здесь порывы могут превысить 25 м/с. В других районах Русской равнины вторжение «Глэдис» проявится в первую очередь в виде потепления. Сегодня отрицательная температура сохранится лишь на крайнем севере и востоке Русской равнины. В западной части дневная температура повысится до 0... +5 градусов», — отмечается в сообщении «Фобоса».



Одно хорошо: влиять на погоду «Глэдис» будет недолго. Так, сегодня в Петербурге ожидается сильный ветер в порывах до 19 м/с, а уже завтра шторм ослабеет, тёплая аномалия сократится, и пройдут снежные заряды. Затем до конца недели город ждёт спокойная погода. Правда, оттепель тоже отступит — ровно до первого дня весны, прогнозирует «Фобос».

