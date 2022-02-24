В Петербурге снова код «желтый». В Смольном обращают внимание на не подходящую для гуляний погоду

В Петербурге продлён «желтый» уровень опасности из-за погодных условий, сообщает пресс-служба Смольного 24 февраля со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России.



По данным синоптиков, до девяти вечера 25 февраля на территории города возможен сильный ветер с порывами до 15–18 метров в секунду.



«Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Просим также проявлять особую осторожность пешеходов», — сообщили в Смольном.