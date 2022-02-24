FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +1
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Петербурге снова код «желтый». В Смольном обращают внимание на не подходящую для гуляний погоду

3
Печать

В Петербурге продлён «желтый» уровень опасности из-за погодных условий, сообщает пресс-служба Смольного 24 февраля со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, до девяти вечера 25 февраля на территории города возможен сильный ветер с порывами до 15–18 метров в секунду.

«Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Просим также проявлять особую осторожность пешеходов», — сообщили в Смольном.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Alex000
Жёлтый кот, непрерывно.
X-кот
война для раб-сеян. рабовладельцы не пострадают
X-кот
В новостях Смольного: плохая погода для гуляний, сокращение центрального финансирования строительства аэродрома для бизнес-джетов в Лахте, и, в связи с этим, урезание программы ремонта дорог в СПБ и переброса этих денег на строительство вышеуказанного аэродрома
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний