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Главы ЛНР и ДНР попросили Владимира Путина признать самопровозглашенные республики

Лидеры самопровозглашённых ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали президента РФ Владимира Путина признать независимость их республик.

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«Просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство», — заявил 21 февраля Денис Пушилин в обращении, которое приводит RT.

По его словам, жители Донбасса ощущают себя русскими «по духу». Он уверен, что главная цель региона — это интеграция с РФ. Глава ДНР также считает важным сотрудничество с РФ в сфере обороны.

Пушилин заметил, что Россия как гарант права всегда отстаивала интересы Донбасса.

Леонид Пасечник, в свою очередь, также призвал признать независимость ЛНР.

«С целью недопущения массовой гибели населения республики <...> прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики», — заявил Пасечник.

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Комментарии (41)

NAFTALIN 2000-2036
судя по его риторике в последний час, ставлю на признание. ура, теперь уголь для шашлыков будет дешевле и лучшего качества.
sakorol
у Козака руки трясутся
District1
А им точно это нужно? Ну сейчас дадут по 10 тыщ, а потом-то в непрекрасной России будущего жить: после всех этих возвращений в родную гавань, в русский мир, самой России почему-то как-то дурно. От 2014 так и не оправились, и снова?
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