Главы ЛНР и ДНР попросили Владимира Путина признать самопровозглашенные республики

«Просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство», — заявил 21 февраля Денис Пушилин в обращении, которое приводит RT.
По его словам, жители Донбасса ощущают себя русскими «по духу». Он уверен, что главная цель региона — это интеграция с РФ. Глава ДНР также считает важным сотрудничество с РФ в сфере обороны.
Пушилин заметил, что Россия как гарант права всегда отстаивала интересы Донбасса.
Леонид Пасечник, в свою очередь, также призвал признать независимость ЛНР.
«С целью недопущения массовой гибели населения республики <...> прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики», — заявил Пасечник.