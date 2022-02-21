Главы ЛНР и ДНР попросили Владимира Путина признать самопровозглашенные республики

«Просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство», — заявил 21 февраля Денис Пушилин в обращении, которое приводит RT.



По его словам, жители Донбасса ощущают себя русскими «по духу». Он уверен, что главная цель региона — это интеграция с РФ. Глава ДНР также считает важным сотрудничество с РФ в сфере обороны.



Пушилин заметил, что Россия как гарант права всегда отстаивала интересы Донбасса.



Леонид Пасечник, в свою очередь, также призвал признать независимость ЛНР.

