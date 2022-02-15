Орнитологи в Петербурге раскрыли загадку странного поведения чаек: они метались над мостом и бросались под машины

В конце декабря у Большеохтинского моста горожане сняли на видео стаю чаек. Они суматошно летали над рекой, некоторые буквально бросались под колёса машин и падали на мост. На записи в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» на дороге видно и живых птиц, видимо, раненых, и мёртвых. Водители останавливались, чтобы убрать их с проезжей части.

По словам Павла Глазкова, около Большеохтинского моста есть традиционная ночевка серебристых чаек, на неё собираются сотни птиц. Причём чем ниже температура воздуха, тем больше. А тот вечер как раз был очень холодным. Когда птицы уже устроились на ночлег, кто-то из горожан, по версии зоологов, стал запускать петарды. Дремлющие птицы испугались, враз поднялись в воздух и полетели на свет — к ярко освещённому мосту. В панике они сбивали друг друга в полёте и врезались в опоры. Погибли десятки птиц. Такое развитие событий сначала предположил орнитолог Сергей Лобанов, а затем и сам Павел Глазков подтвердил, найдя у моста несколько пачек петард.



Любители природы просят петербуржцев помнить, что запуск петард и воздушных шаров может быть опасен для птиц.



Серебристые чайки с недавних пор зимуют в Петербурге. Прежде они пролетали наши края транзитом во время весенней и осенней миграции, но в 80-х годах прошлого века часть из них адаптировалась к городским условиям и стала оставаться на зиму. Заледеневшая Нева хорошо подходит им для ночёвок, в помойках удобно добывать еду, а на крышах домов — строить гнёзда.

