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Одним «снежным зарядом» в Екатеринбурге столкнуло 21 автомобиль. Спасатели грели людей и откапывали машины

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читатель E1.RU Шандор

Короткая метель спровоцировала массовую аварию с участием 21 автомобиля утром 14 февраля на трассе в Екатеринбурге. Известно об одном пострадавшем. Спасателям пришлось греть участников в автобусе и поить горячим чаем.

В 09:51 пожарным Свердловской области поступила информация о массовом ДТП на 14-м километре Серовского тракта в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. Прибывшие на место пожарные установили, что столкнулись семь машин, а буквально через полчаса там же произошла вторая авария с участием уже 14 автомобилей. Сотрудники МЧС отправили на место пункт обогрева, где люди могли согреться и выпить горячего чая, пока спасатели помогали расчистить дорогу от поврежденных машин, а иногда и откопать сами машины, улетевшие в заснеженный кювет.

Видео: ГУ МЧС России по Свердловской области

К произошедшему привела метель, сообщили изданию E1.Ru в ГИБДД Екатеринбурга. «Сегодня утром из-за краткосрочного снежного заряда и метели в течение 15 минут на Серовском тракте произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. Сейчас известно об одном пострадавшем. Водители не обеспечили постоянный контроль за движением автомобилей, безопасную дистанцию до идущих впереди машин, в результате чего произошло несколько столкновений, несколько автомобилей съехали в кювет», — рассказали в ведомстве.

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Один из участников ДТП рассказал изданию, что дорога была нечищеной и очень скользкой, а на подъезде к Екатеринбургу из-за снегопада сильно ухудшилась видимость. Он с напарником оставил свой минивэн на обочине и, думая, что все обошлось, пошел помочь пострадавшему, но вскоре в его машину прилетел еще один автомобиль.

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Комментарии (2)

angel of death
так и надо этим торопыжкам...

лучше бы спасатели грели бы машины =))))
SWd
Такое бывает, да, если на дорогу не смотреть.
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