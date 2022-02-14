Одним «снежным зарядом» в Екатеринбурге столкнуло 21 автомобиль. Спасатели грели людей и откапывали машины

Короткая метель спровоцировала массовую аварию с участием 21 автомобиля утром 14 февраля на трассе в Екатеринбурге. Известно об одном пострадавшем. Спасателям пришлось греть участников в автобусе и поить горячим чаем.

В 09:51 пожарным Свердловской области поступила информация о массовом ДТП на 14-м километре Серовского тракта в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. Прибывшие на место пожарные установили, что столкнулись семь машин, а буквально через полчаса там же произошла вторая авария с участием уже 14 автомобилей. Сотрудники МЧС отправили на место пункт обогрева, где люди могли согреться и выпить горячего чая, пока спасатели помогали расчистить дорогу от поврежденных машин, а иногда и откопать сами машины, улетевшие в заснеженный кювет.