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«Долг уже за два месяца»: в Петербурге медикам перестали платить коронавирусные доплаты от города

Доплаты медикам, которые работают с коронавирусом, не приходят с декабря. Задолженность уже за два месяца, и так по всему городу, рассказали «Фонтанке» врачи Покровской больницы. В комитете по социальной политике подтвердили — нужное постановление зависло на согласовании.

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«Нам снова задерживают выплаты. За декабрь и январь еще на заплатили. Выплаты по постановлению 69 от 16.02.2021 губернатора СПб. Комитет по социальной политике говорит, что якобы финансирования нет. Комитет финансов с одного телефона на другой переключают, а толку чуть, — рассказали «Фонтанке» медики 11 февраля. — Речь про городские выплаты. Федеральные выплачивают без задержек. Но сейчас работая на износ, много сотрудников болеют, опять очереди, все-таки хочется получить своё».

В комитете по социальной политике признали проблему.

«Проект постановления, на основании которого производятся выплаты в 2022 году, находится на согласовании. Надеемся, что документ в ближайшее время будет согласован и подписан», — сообщили в комитете.

На каком именно ведомстве «завис» документ там не уточнили, но как только документ будет подписан губернатором — процесс пойдет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

orlovandrei1986
ну конечно, куда же без бюрократии при капитализме

вам когда чиновника привезут - вы тоже с начальством согласуйте, а то может он не стоит этого =)))))

медики, вам надо отвечать той же монетой...
VKuser346717116
а у нас есть губернатор?
Piter Russo
Наверное новую схему оплаты с минздравом согласовывают..
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