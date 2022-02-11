«Долг уже за два месяца»: в Петербурге медикам перестали платить коронавирусные доплаты от города

«Нам снова задерживают выплаты. За декабрь и январь еще на заплатили. Выплаты по постановлению 69 от 16.02.2021 губернатора СПб. Комитет по социальной политике говорит, что якобы финансирования нет. Комитет финансов с одного телефона на другой переключают, а толку чуть, — рассказали «Фонтанке» медики 11 февраля. — Речь про городские выплаты. Федеральные выплачивают без задержек. Но сейчас работая на износ, много сотрудников болеют, опять очереди, все-таки хочется получить своё».

«Проект постановления, на основании которого производятся выплаты в 2022 году, находится на согласовании. Надеемся, что документ в ближайшее время будет согласован и подписан», — сообщили в комитете.

На каком именно ведомстве «завис» документ там не уточнили, но как только документ будет подписан губернатором — процесс пойдет.