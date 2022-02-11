«Олимпиец» в ванне, привязанной к автомобилю, промчал по центру Екатеринбурга

Видео: «Типичный Екатеринбург»
Своеобразный косплей российских саночников на Олимпийских играх устроили 11 февраля в центре Екатеринбурга. ГИБДД такую поддержку спортсменов не оценила.
По проспекту Ленина промчал мужчина в ванне на полозьях. Она была раскрашена в цвета российского флага с хэштегом #WeWillROCyou на борту. Вероятно, авторы акции так попытались изобразить спортивные сани и поддержать российских спортсменов на Олимпиаде. Ванну они привязали тросом к автомобилю, который и провез «олимпийца» по дороге на приличной скорости. Еще один пассажир в это время сидел в открытом багажнике машины. Видео поездки опубликовали в группе «Типичный Екатеринбург».
В ГИБДД Екатеринбурга порталу E1.Ru сообщили, «олимпийца»-экстремала за эту выходку могут привлечь к ответственности. Штраф грозит и водителю автомобиля, он нарушил пункт 22.8 ПДД РФ, запрещающий провозить людей вне кабины. «Назначена проверка, по результатам которой будут установлены участники, виновные привлечены к ответственности», — добавили в дорожной полиции.