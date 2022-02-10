Туктамышева поддержала Валиеву, которую заподозрили в допинге на Олимпиаде

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем инстаграме высказала слова поддержки в адрес 15-летней Камилы Валиевой.
«Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс… Держись, девочка! Все будет хорошо», — написала Туктамышева.
Напомним, что спустя два дня после победы сборной России в командном турнире фигуристов, в котором в том числе принимала участие Валиева, выяснилось, что в декабре она сдала положительный допинг-тест. Из-за этого организаторы соревнований отложили награждение отечественных фигуристов золотыми медалями, чтобы разобраться в ситуации с юридической точки зрения.
При этом Валиеву не отстранили от выступления в личных соревнованиях.