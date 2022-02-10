FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
74.80р85.38р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Туктамышева поддержала Валиеву, которую заподозрили в допинге на Олимпиаде

8
Печать

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем инстаграме высказала слова поддержки в адрес 15-летней Камилы Валиевой.

«Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс… Держись, девочка! Все будет хорошо», — написала Туктамышева.

Напомним, что спустя два дня после победы сборной России в командном турнире фигуристов, в котором в том числе принимала участие Валиева, выяснилось, что в декабре она сдала положительный допинг-тест. Из-за этого организаторы соревнований отложили награждение отечественных фигуристов золотыми медалями, чтобы разобраться в ситуации с юридической точки зрения.

При этом Валиеву не отстранили от выступления в личных соревнованиях.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

chip1
А в чем тут поддерживать? Если тесты на допинг не прошла, то с позором гнать из спорта, если норм все, то продолжит выступать под флагом МОК!
baddancer
Пишут, что с Валиевой сняли все обвинения в допинге.
Как только рассмотрение дела перенесли в Пекин, а не на Запад, с джентльменов потребовали пруфов, и фраеры сразу сдали назад.
Cashmare
красавицы
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний