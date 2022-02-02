Пьяный таксист в Петербурге мчал к пассажиру на красный

Сотрудники Росгвардии ночью 2 февраля уберегли от неприятностей клиента такси в Приморском районе Петербурга. К нему, нарушая ПДД, спешил пьяный водитель.
В четвертом часу утра сотрудники Росгвардии Приморского района во время патрулирования заметили на Байконурской улице такси Hyundai Solaris, водитель которого грубо нарушал ПДД, совершал опасные маневры и даже проехал на красный свет, сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти. В 3:45 наряд вневедомственной охраны остановил машину нарушителя. Таксист, имевший внешние признаки алкогольного опьянения, пояснил, что сейчас едет за клиентом.
Мужчину задержали и передали прибывшим сотрудникам ГИБДД. Провели медосвидетельствование, и в крови у таксиста обнаружилось 1,75 промилле алкоголя.