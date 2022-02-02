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Пьяный таксист в Петербурге мчал к пассажиру на красный

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Сотрудники Росгвардии ночью 2 февраля уберегли от неприятностей клиента такси в Приморском районе Петербурга. К нему, нарушая ПДД, спешил пьяный водитель.

В четвертом часу утра сотрудники Росгвардии Приморского района во время патрулирования заметили на Байконурской улице такси Hyundai Solaris, водитель которого грубо нарушал ПДД, совершал опасные маневры и даже проехал на красный свет, сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти. В 3:45 наряд вневедомственной охраны остановил машину нарушителя. Таксист, имевший внешние признаки алкогольного опьянения, пояснил, что сейчас едет за клиентом.

Мужчину задержали и передали прибывшим сотрудникам ГИБДД. Провели медосвидетельствование, и в крови у таксиста обнаружилось 1,75 промилле алкоголя.

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Комментарии (6)

ShkVAl
Какое чувство долга!
265076323
Его земляки насваем на спирту угостили
266410437
в 3.45 ночи соблюдать не переключенные на желтый мигающий светофоры возможно только в одной стране мира. Есть чем гордиться . Мы первые в мире по работе светофоров.
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