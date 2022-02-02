В Роспотребнадзоре заявили об утрате коронавирусом способности проникать в легочную ткань

Глава Роспотребнадзора уточнила, что коронавирус штамма «омикрон» стал чаще задерживаться в тканях дыхательных путей, вызывая трахеит (воспаление трахеи. — Прим. ред .), а у детей — бронхит (воспаление бронхов. — Прим. ред. ).

«Вирус постоянно меняется, он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В ее поисках он утерял один из рецепторов, который обеспечивал его способность проникать в легочную ткань», — цитирует слова Поповой агентство.

Коронавирус перестал проникать в легкие и в основном избрал местом своей локализации ткани верхних дыхательных путей, сообщила 2 февраля в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тяжелые формы заболеваний, которые встречались ранее, он не вызывает, однако о том, какими могут быть последствия, отмечает Попова, говорить еще рано — с момента появления «омикрона» прошло еще слишком мало времени.

Данные по заболеваемости Попова назвала «истинными», и подчеркнула, что пандемия в России проходит ровно. «Всю пандемию, все два года Российская Федерация, кто бы что ни говорил, проходит с ровными результатами, не давая очень высоких цифр заболеваемости. Я хочу сказать, что эти цифры абсолютно истинные, у нас советская система полицевого и персонального учета, и здесь ошибиться невозможно», — сказала Попова журналисту РИА Новости.



Глава Роспотребнадзора отметила, что «омикрон» обладает высокой контагиозностью: по данным ведомства, в Москве и Санкт-Петербурге уже около 80% новых заражений.