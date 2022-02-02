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В Роспотребнадзоре заявили об утрате коронавирусом способности проникать в легочную ткань

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Коронавирус перестал проникать в легкие и в основном избрал местом своей локализации ткани верхних дыхательных путей, сообщила 2 февраля в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вирус постоянно меняется, он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В ее поисках он утерял один из рецепторов, который обеспечивал его способность проникать в легочную ткань», — цитирует слова Поповой агентство.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что коронавирус штамма «омикрон» стал чаще задерживаться в тканях дыхательных путей, вызывая трахеит (воспаление трахеи. — Прим. ред.), а у детей — бронхит (воспаление бронхов. — Прим. ред.).

Тяжелые формы заболеваний, которые встречались ранее, он не вызывает, однако о том, какими могут быть последствия, отмечает Попова, говорить еще рано — с момента появления «омикрона» прошло еще слишком мало времени.

Данные по заболеваемости Попова назвала «истинными», и подчеркнула, что пандемия в России проходит ровно. «Всю пандемию, все два года Российская Федерация, кто бы что ни говорил, проходит с ровными результатами, не давая очень высоких цифр заболеваемости. Я хочу сказать, что эти цифры абсолютно истинные, у нас советская система полицевого и персонального учета, и здесь ошибиться невозможно», — сказала Попова журналисту РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора отметила, что «омикрон» обладает высокой контагиозностью: по данным ведомства, в Москве и Санкт-Петербурге уже около 80% новых заражений.

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Комментарии (22)

daisychain
Если слышен в ухе звон -
Это точно омикрон.
Если пятка засвербит -
Знай, товарищ, се - ковид!
Если насморк и понос -
Кто-то новый штамм завез.
И не альфу, и не дельту,
А неведому фуельту.
dragvs
У нас были симптомы сильного отравления, потом температура. У одного члена семьи пропали запахи, но ПЦР не делали, чтобы лишний раз в поликлинику не ходить.
nalchik11
То есть, налицо ослабление вируса, но говорить о тяжести последствий ещё рано. Но при этом "ужас-ужас, всём привиться, иначе умрёте! "
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