Около 80% заражений ковидом в Петербурге приходятся на «омикрон»

«Если говорить об «омикроне», который обладает очень высокой контагиозностью, а он очень заразный, самый заразный из всех сегодня известных коронавирусов, то, конечно, он очень быстро распространяется в больших городах — Москве, Санкт-Петербурге. Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов — это «омикрон». Здесь он практически уже завоевал свою территорию», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости, опубликованном 2 февраля.

При этом, по её словам, в Москве около 40% инфицированных не имеют симптомов.



«Изначально мы предполагали, что в Российской Федерации могут быть достигнуты шестизначные цифры заболеваемости, и сегодня мы видим стремительный рост, но это цифры инфицирования. В этой цифре сегодняшней, если говорить о Москве, 40% людей, у которых нет симптомов, это хороший показатель. В целом по стране удельный вес бессимптомных форм составляет от 17 до 20%», — сообщила Попова.



Она отметила, что развивается тестирование на COVID-19. Оно позволяет эффективно выявлять людей, распространяющих вирус, изолировать их и в результате сокращения контактов снижать число инфицирований.



«Сегодня все федеральные округа находятся в фазе эпидемического роста, но там удельный вес «омикрона» меньше, и где-то он 20%, где-то 30 пока. Но, безусловно, этот удельный вес будет увеличиваться, «омикрон» будет завоевывать свои позиции», — полагает глава Роспотребнадзора.

