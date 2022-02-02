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Около 80% заражений ковидом в Петербурге приходятся на «омикрон»

«Омикрон» практически завоевал столицы: по данным секвенирования, в Москве и Санкт-Петербурге уже около 80% новых заражений коронавирусом приходятся на этот штамм. Остальные 20% — это «дельта»: она поражает людей с ослабленным здоровьем и сопутствующими заболеваниями, протекает тяжело.

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«Если говорить об «омикроне», который обладает очень высокой контагиозностью, а он очень заразный, самый заразный из всех сегодня известных коронавирусов, то, конечно, он очень быстро распространяется в больших городах — Москве, Санкт-Петербурге. Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов — это «омикрон». Здесь он практически уже завоевал свою территорию», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости, опубликованном 2 февраля.

При этом, по её словам, в Москве около 40% инфицированных не имеют симптомов.

«Изначально мы предполагали, что в Российской Федерации могут быть достигнуты шестизначные цифры заболеваемости, и сегодня мы видим стремительный рост, но это цифры инфицирования. В этой цифре сегодняшней, если говорить о Москве, 40% людей, у которых нет симптомов, это хороший показатель. В целом по стране удельный вес бессимптомных форм составляет от 17 до 20%», — сообщила Попова.

Она отметила, что развивается тестирование на COVID-19. Оно позволяет эффективно выявлять людей, распространяющих вирус, изолировать их и в результате сокращения контактов снижать число инфицирований.

«Сегодня все федеральные округа находятся в фазе эпидемического роста, но там удельный вес «омикрона» меньше, и где-то он 20%, где-то 30 пока. Но, безусловно, этот удельный вес будет увеличиваться, «омикрон» будет завоевывать свои позиции», — полагает глава Роспотребнадзора.

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Комментарии (22)

olla
хорошая афёра, конечно, с этой фуфлодемией, лучшая в истории человечества)
morfneo2
Госпожа Попова как всегда трендит. Только вчера профессор Чумаков сказал что те ПЦР тесты которые находятся в обороте в РФ технически не в состоянии производить см секвенирование генома вируса. Они могут лишь подтвердить наличие или отсутсутствие короновируса в организме но определить его подвид не могут.И вообще это крайне дорогостоящая процедура и технически возможна лишь в 5 лабораториях на всю РФ. Поэтому все цифры про 80 процентов омикрона это бред сивой кобылы,взятый из головы.
guess
При этом, спросите у любой лаборатории можно ли узнать какой штамм - никто ничего не знает. В одном Хеликсе ответили, что они сейчас определяют только Омикрон. В общем, сплошная фикция вся их пандемия. Что режиссеры скажут - то и будут петь. Копнуть физику процесса - никто ничего не знает, как определяется, какой штамм и тд.
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